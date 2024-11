Geolier racconta: “A Sanremo mia mamma è stata male per gli insulti che ricevevo”

In un’intervista “social” in diretta su Instagram, Geolier è tornato a parlare della settimana di Sanremo vissuta a febbraio del 2024. In giro per le strade di Napoli in macchina, il cantante è stato “intervistato” da Amadeus, tra risate e un’amicizia sbocciata nel periodo del Festival. Tanti gli aneddoti ed i racconti, tra cui uno legato alla mamma del rapper che ha fatto rapidamente il giro del web.

Geolier ritorna alla settimana di Sanremo con i ricordi e il racconto sulla mamma

“Napoli si attacca a te, ti crea, è una forma di amore attivo. Le persone mi fermano, io coltivo un rapporto con i fan, devo andare almeno una volta al mese in mezzo al casino. Nuove canzoni? Le persone sono abituate a un certo tipo di testo e non sono pronte a sentire determinate frasi, però il rap è questo. A volte anche io mi censuro un po’, le cose più oscure le ometto”.

“Tu hai fatto un Sanremo perfetto, anche a livello di risultato finale. Ci sono sempre i luoghi comuni, la gente parla. Quando ti ho detto vieni a Sanremo e non te ne pentirai, non ti ho ingannato. Avevo la responsabilità di provare a consigliarti il brano giusto”, ha ripetuto Amadeus. “Solo io e te credevamo in quel brano. Tu vedevi la mia paura”, ha ribattuto il rapper. “L’ascolto ancora adesso, alzo il volume”, ha scherzato Amadeus.

Il ricordo di Sanremo: “Da novembre ho fatto prove tutti i giorni per quella serata, non avevo ansia perché ero preparato a tutto. Ma alla fine ero dispiaciuto per loro, come se fosse stata colpa mia. Nel pubblico c’erano i miei genitori. Mia mamma era seduta là in mezzo quando tutti fischiavano e se ne andavano. Ha ascoltato tutte le cose che mi hanno detto, è stata più male di me a Sanremo. Mi sono chiesto quale fosse stato il problema, una reazione eccessiva”.