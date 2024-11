La confessione shock del calciatore: “Per colpa di Sarri sono finito dallo psicologo”

Una storia complessa che solo in questi giorni ha visto la luce a distanza di quasi un anno. È quella raccontata dal difensore spagnolo Mario Gila. Il centrale scuola Real Madrid è stato acquistato dalla Lazio nell’estate del 2022 per rafforzare un reparto molto carente.

La prima annata però fu un disastro con il difensore che si trova ultimissimo nelle gerarchie di Maurizio Sarri che gli concede solamente un paio di spezzoni di partita.

Solo dopo l’addio del tecnico toscano, lo spagnolo riesce a trovare minuti e continuità, tanto da diventare uno dei leader assoluti. Serenità però ritrovata anche grazie ad una cura dallo psicologo, iniziata proprio nel periodo con l’ex Calcio Napoli come tecnico.

La cura dallo psicologo per colpa di Sarri, Mario Gila si racconta

Il difensore si è espresso ai microfoni della Repubblica che in mattinata nella sua sezione sportiva ha pubblicato l’intervista dello spagnolo che subito ha fatto scalpore sui social.

“Non ho giocato per più di un anno ed è stato tremendo, lui non mi dava fiducia e non mi vedeva nelle rotazioni. All’inizio l’ho presa male perché per me la Lazio era una grande opportunità. In quel periodo ho avuto bisogno dell’aiuto di uno psicologo che ho frequentato assiduamente, mi ha insegnato a vedere le cose in modo positivo nonostante il periodo era complicato e non aveva mai svolte in positivo. Sarri aveva le sue ragioni, non ero un top e dovevo crescere e su questo non ci sono dubbi, ora lo ringrazio perché mi ha insegnato tanto a livello tattico nonostante sia stato male. Adesso con Baroni è tutto diverso, ci troviamo bene e la classifica parla chiaro, rimaniamo però con i piedi per terra”.