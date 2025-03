Ancora sole, Napoli tra le città più calde poi cambia tutto: arriva il maltempo atlantico

Dopo giorni di sole e temperature a tratti piacevoli, stando alle previsioni meteo, è in arrivo il maltempo di stampo atlantico in Italia, con temporali intensi che si abbatteranno anche su Napoli e la Campania.

Meteo, dopo il sole arrivano i temporali a Napoli

Secondo le stime de Il Meteo, sarebbero addirittura due le perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni che metteranno fine alla parentesi climatica quasi primaverile che ha interessato, in questa ultima settimana, buona parte del Sud.

Questa fase primaverile, tuttavia, sarebbe destinata a durare ancora poco, lasciando spazio, già dalla serata di giovedì, 6 marzo, ai primi segnali di capovolgimento. Sarà in particolare da domenica, 9 marzo, e con l’inizio della settimana prossima che il maltempo atlantico farà sentire i suoi effetti un po’ ovunque.

“Avremo tanto sole. Nelle prossime ore avremo ancora pieno sole con massime fino o oltre i 20 gradi su gran parte del Paese: le città più calde saranno Firenze e Oristano, insieme a Genova, Napoli e anche la Capitale. Insomma, nonostante l’alba a tratti gelida, di giorno il caldo si farà sentire” – ha spiegato il meteorologo Lorenzo Tedici.

Un primo peggioramento è previsto da giovedì sera ma soltanto sulle due Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, che saranno raggiunte da un ciclone proveniente dalle Canarie. Nella mattinata di venerdì le piogge si estenderanno anche in Calabria mentre il fronte perturbato inizierà a spostarsi verso est.

“La prima perturbazione in arrivo giovedì sera interesserà in modo diretto solo Sardegna e Sicilia. Nel frattempo, sulla penisola il sole sarà ancora protagonista, disturbato solo da velature via via più spesse e accompagnate anche dalla sabbia del deserto: non è escluso un cielo a tratti giallognolo, ma in un contesto asciutto. Domineranno i ‘respiri caldi nordafricani’ e un vento moderato di Scirocco con refoli capaci di portare le velature sahariane sabbiose”.

“La seconda perturbazione arriverà domenica. Dal pomeriggio pioverà in modo molto forte in Liguria poi su tutto il Nord-Ovest, cadrà anche tanta neve sulle Alpi dalla sera oltre i 1900 metri poi via via a quote più basse. Il maltempo di stampo atlantico proseguirà anche nella nuova settimana. Godiamoci questi giorni di sole marzolino prima di riaprire gli ombrelli, inizialmente in Sardegna e in Sicilia poi anche sulla Penisola”.

A Napoli, nello specifico, dopo un mercoledì e giovedì altamente soleggiati si passerà ad un venerdì, 7 marzo, prevalentemente nuvoloso. Anche il weekend trascorrerà all’insegna dell’instabilità con l’inizio della nuova settimana caratterizzato da forti temporali.