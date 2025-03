Basket, Scafati e Napoli nella bufera: falsificavano statistiche per vincere le scommesse

Un nuovo scandalo ha travolto il mondo del basket italiano, portando alla luce un presunto sistema di scommesse truccate legato alla Serie A.

Al centro della vicenda c’è la Givova Scafati, squadra campana finita sotto i riflettori grazie a un’inchiesta condotta dalla popolare trasmissione televisiva “Le Iene”. Il servizio, andato in onda il 25 marzo 2025 su Italia 1, ha rivelato dettagli inquietanti su come le statistiche di alcune partite sarebbero state manipolate per favorire vincite illecite, gettando ombre su uno sport che si vuole pulito e trasparente.

Il caso: statistiche falsificate per le scommesse

Secondo quanto emerso dal reportage curato dall’inviato Stefano Corti, in diverse partite casalinghe della Givova Scafati sarebbero stati attribuiti a giocatori assist e rimbalzi inesistenti.

Non si tratterebbe di semplici errori, ma di un’azione deliberata compiuta dagli addetti alle statistiche della squadra. L’obiettivo? Alterare i dati ufficiali per garantire il successo di scommesse piazzate su questi specifici parametri, che in Italia rappresentano un mercato sempre più popolare tra gli scommettitori.

A dare il via all’indagine è stata la segnalazione di un dipendente di un’agenzia di scommesse, che ha notato anomalie nei numeri registrati durante le partite dello Scafati. In particolare, il servizio de “Le Iene” ha messo in evidenza un episodio emblematico: durante il match contro Sassari, un assist attribuito a un giocatore sul sito ufficiale della Lega Basket Serie A (LBA) non corrisponderebbe a quanto realmente accaduto in campo.

Questo tipo di manipolazione, apparentemente innocua per il risultato finale della partita, avrebbe invece avuto un impatto diretto sulle scommesse, con vincite che, secondo le stime, ammonterebbero a “decine di migliaia di euro”.

I protagonisti e le accuse

Tra i dettagli più sconvolgenti emersi dall’inchiesta c’è il coinvolgimento di figure interne al club. Si parla addirittura dell’ex addetto stampa della Givova Scafati, che sarebbe stato tra gli scommettitori beneficiari di questo sistema.

Il presidente del club, Alessandro Rossano, ha però respinto con forza ogni accusa di coinvolgimento diretto della società, sottolineando la propria estraneità ai fatti e annunciando l’immediato allontanamento dei collaboratori sospettati: due addetti alle statistiche e il responsabile della comunicazione. Una mossa che, secondo alcuni, potrebbe essere letta come un tentativo di limitare i danni, ma che non placa le domande su quanto fosse noto all’interno dell’organizzazione.

Non solo Scafati: un sistema più ampio?

L’inchiesta de “Le Iene” non si limita a puntare il dito contro la Givova Scafati. Il servizio suggerisce che il fenomeno potrebbe non essere isolato, coinvolgendo potenzialmente altre squadre della Serie A.

Anche la GeVi Napoli è finita sotto i riflettori, con il club che ha prontamente dichiarato di considerarsi “parte lesa” nella vicenda, prendendo le distanze da qualsiasi illecito. Il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, ha confermato l’esistenza di anomalie nei dati di alcune partite, alimentando i sospetti su un sistema più diffuso di quanto si potesse immaginare.

Le reazioni e l’indagine della Procura

La bufera mediatica scatenata dal servizio ha spinto la Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ad aprire un’inchiesta ufficiale per verificare la fondatezza delle accuse. La Givova Scafati, nel frattempo, ha emesso un comunicato in cui ribadisce la propria estraneità e si dice pronta a collaborare con le autorità sportive.

“La storia di questi 38 anni di vita della società non è mai stata intaccata da alcuna fosca vicenda extrasportiva”, si legge nella nota, un’affermazione che ora dovrà essere messa alla prova dei fatti.

Un colpo alla credibilità del basket italiano

Questo scandalo arriva in un momento delicato per la Serie A di basket, che negli ultimi anni ha cercato di consolidare la propria immagine e attrarre nuovi tifosi.

La manipolazione delle statistiche, se confermata, non solo danneggia la regolarità del campionato, ma mina la fiducia degli appassionati e degli sponsor, come Givova, che dà il nome alla squadra di Scafati. Inoltre, mette in discussione i meccanismi di controllo della Lega, che si affida ai collaboratori delle squadre di casa per la rilevazione dei dati ufficiali, un sistema che ora appare vulnerabile.

Cosa succede ora?

L’inchiesta de “Le Iene” ha acceso un faro su una pratica che, pur non alterando i risultati delle partite, ha conseguenze gravi sul piano etico e legale.

Resta da vedere se le indagini della Procura Federale porteranno a sanzioni concrete e se emergeranno ulteriori dettagli su altre società coinvolte. Quel che è certo è che il basket italiano si trova di fronte a una prova importante: dimostrare di poter fare pulizia al proprio interno e ristabilire la propria credibilità.

Per ora, la palla passa alle autorità sportive e, forse, anche a quelle giudiziarie. Ma una cosa è chiara: il caso Scafati è solo l’inizio di una storia che potrebbe riservare ancora molte sorprese.