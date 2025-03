Napoli, 37enne picchia brutalmente suoceri e cognato insieme a suo fratello: arrestati

Due fratelli, di 37 e 27 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato duplice omicidio a seguito di una violenta lite esplosa ai Quartieri Spagnoli di Napoli ai danni dei familiari dell’ex fidanzata di uno dei due.

Lite ai Quartieri Spagnoli: arrestati due fratelli

I fatti risalgono allo scorso febbraio quando le forze dell’ordine erano state allertate a seguito di un’aggressione. All’interno dell’appartamento si trovavano, infatti, un uomo e una donna con alcune ferite e tumefazioni mentre il figlio era stato già portato in codice rosso in ospedale.

Si tratterebbe degli ex suoceri e l’ex cognato di uno degli aggressori, il 37enne, attualmente indagato anche per maltrattamento e lesioni personali ai danni della ex. Stando a quanto ricostruito, sarebbero stati i due fratelli a ferirli brutalmente, probabilmente proprio per dinamiche che avrebbero a che fare con la relazione tormentata della coppia.

Sarebbe stata la ragazza a denunciare l’ex compagno, facendo venir fuori altri simili episodi. La violenta lite sarebbe esplosa proprio all’interno dell’appartamento delle vittime. Gli agenti, dopo aver ascoltsono riusciti a ricostruire la dinamica della vicenda per poi identificare il 37enne e il suo complice, suo fratello.