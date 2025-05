Mamma di Martina: “La madre di Alessio venne da me, disse di far stare in casa mia figlia”

Nonostante il dolore e la rabbia per il brutale omicidio, la mamma di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola, ha trovato la forza di raccontare ai giornalisti cosa è successo prima di quel tragico giorno che le ha portato via per sempre la sua bambina.

Uccisa ad Afragola, la mamma di Martina: “Lui era con noi”

Martina, circa due settimane fa, aveva stroncato la relazione con Alessio Tucci: la ragazza avrebbe preso questa decisione dopo aver ricevuto uno schiaffo da lui. Il 19enne, però, sembrava non rassegnarsi alla fine di quella storia e quel pomeriggio avrebbe raggiunto Martina che, intanto, era uscita con un’amica a prendere un gelato.

I due, da soli, si sarebbero poi diretti verso quell’edificio abbandonato dove Martina, diverse ore dopo, sarà ritrovata cadavere. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato proprio Alessio a ucciderla, colpendola più volte con una pietra appuntita. Lui stesso avrebbe confessato l’omicidio dicendo: “L’ho uccisa perché mi ha lasciato”.

“Lunedì sera, quando Martina non è rientrata, ho pensato subito che lui potesse entrarci qualcosa. Gli ho proprio chiesto se le aveva fatto qualcosa e lui mi ha giurato di no. Lui è stato sempre con noi, è venuto a cercare Martina in macchina con noi, sia lui che il padre. Diceva che non riusciva più a dormire, che era andato a casa per farsi una doccia ma voleva subito tornare a cercarla” – ha raccontato Enza, la mamma di Martina.

“Mio marito ci ha pensato prima di me. Mi ha detto ‘non è che questo si è fatto la doccia perché era sporco del sangue di Martina?’. Aveva visto giusto. Alessio è un mostro che deve avere l’ergastolo. E pensare che io l’ho fatto entrare in casa mia e l’ho fatto sedere pure a tavola con noi. Anche pochi giorni fa, è venuto, si è messo a piangere perché Martina non lo voleva più e poi ha cenato qui”.

“Conosco anche i suoi genitori. Anzi, quando Martina ha deciso di rompere con Alessio, la mamma è venuta da me e mi ha detto ‘stai attenta a tua figlia’. Intendeva di farla stare in casa, non farla andare in giro per il paese insieme alle amiche. Il tono non mi è piaciuto e visto quello che è successo dopo avevo ragione a non fidarmi più” – ha concluso.