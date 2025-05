Estate a Napoli tra cinema in spiaggia, show e concerti gratis: da Serena Rossi a Schettino

Torna Estate a Napoli, la storica rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli che darà il via ad un ricco cartellone di eventi gratis, in programma dal 10 giugno al 14 settembre 2025, tra cinema, teatro, musica, incontri con grandi protagonisti dello spettacolo, masterclass, laboratori artistici e tanto altro.

Estate a Napoli, eventi gratis da giugno a settembre: programma

Cuore pulsante della rassegna è il Maschio Angioino, con il suo monumentale cortile e le sue antiche sale, ma gli eventi si terranno anche tra le spiagge e pizza cittadine, oltre ad altri siti storici. Tantissimi gli ospiti attesi, tra cui Serena Rossi, Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Riccardo Milani, Calibro 35, Antonio Capuano, Antonietta De Lillo, Massimo Ghini, Peppe Barra, Pietro Marcello, Gianfranco Gallo, Daniele Sepe, Roy Paci, Leonardo Di Costanzo, Moni Ovadia, Rosalia Porcaro, Francesca Marini, Simone Schettino e molti altri.

Il programma completo

ARENA – CINEMA IN SPIAGGIA

10-22 giugno

Arenile di San Giovanni a Teduccio

Spiaggia della Rotonda Diaz (Lido Mappatella)

Palazzo Cavalcanti (masterclass)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

L’apertura di Estate a Napoli sarà affidata alla magia del cinema all’aperto con proiezioni di film d’autore in due spiagge della città: l’Arenile di San Giovanni a Teduccio e il “Lido Mappatella” a Mergellina (Rotonda Diaz). Curato dal Nest Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, il programma prevede due weekend di proiezioni alle ore 21.00, anticipate da incontri e dibattiti alle ore 20.00, e due masterclass che si terranno a Palazzo Cavalcanti, Casa della Cultura del Comune di Napoli.

Si inizia venerdì 13 giugno nella spiaggia comunale di San Giovanni a Teduccio con la visione di Nottefonda di Giuseppe Miale Di Mauro preceduta dall’incontro con il regista e gli attori Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino. Il regista sarà inoltre protagonista di una masterclass di sceneggiatura martedì 10 giugno (ore 15.00-18.30, Palazzo Cavalcanti, via Toledo 348) per raccontare il viaggio dal romanzo al film. Sabato 14 giugno si potrà vedere Non ti pago! di Carlo Bragaglia, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo; si chiude domenica 15 giugno con Un mondo a parte di Riccardo Milani, che sarà presente per introdurre il film.

Nel weekend successivo la rassegna si sposta alla spiaggia della Rotonda Diaz con le proiezioni di: Ciao Bambino alla presenza del regista Edgardo Pistone (venerdì 20 giugno), preceduta da una masterclass dei produttori Walter de Majo e Alessandro Elia (Anemone Film), martedì 17 giugno (ore 15.00-18.30, Palazzo Cavalcanti) sulla produzione cinematografica; per celebrare la Festa della Musica, sabato 21 giugno, il programma propone il film The Artist di Michel Hazanavicius anticipata da un dibattito; E se mio padre di Solange Tonnini sarà presentato dalla regista insieme a Massimo Ghini (domenica 22 giugno).

LA NOTTE DELLA TAMMORRA

1 – 5 luglio

Piazza Mercato

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (convegno e laboratori)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (solo per i laboratori, prenotazioni via Eventbrite)

Il mese di luglio di Estate a Napoli si apre con la XXIII edizione de La Notte della Tammorra in Piazza Mercato (ore 21.00), festival di musica popolare ideato e curato dal compositore e

musicologo napoletano Carlo Faiello e prodotto e organizzato dall’Associazione Santa Chiara

Orchestra.

Ad inaugurare il festival venerdì 4 luglio la serata dal titolo Tradizione Futura con le esibizioni di

Serena Rossi, Ars Nova Napoli, Irene Scarpato, Bagarjia Orkestar, Simona Boo (99 Posse), Denise Di Maria e Lavinia Mancusi, e ancora Le Assurd, Toto Toralbo, Luigi Matrone, Dario Mogavero, Antonio O’ Lione Matrone.

Sabato 5 luglio sarà la volta di La Musica delle Due Sicilie con le performance di Carlo Faiello, Peppe Barra, Canzoniere Grecanico Salentino (Puglia), Roberto Colella, La Maschera, Mimmo Cavallaro (Calabria), Officine Popolari Lucane di Pietro Cirillo (Basilicata), Piero Ricci (Abruzzo/Molise), e Biagio De Prisco.

Il programma si arricchisce anche di numerose iniziative collaterali: il convegno Tarantella in forma di rosa, giovedì 3 luglio alle ore 17.00-19.00 nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, e due laboratori che si terranno dal 1 al 5 luglio dalle ore 17.00 alle 19.00, il primo di danza popolare e il secondo di Tamburo a cornice (per i laboratori è richiesta la prenotazione via Eventbrite).

PICKPOCKET – IL CINEMA E LE SUE STORIE

7-22 luglio

Cortile del Maschio Angioino

Ingresso fino ad esaurimento posti – biglietto 4 euro

Torna cinema all’aperto anche nel centro storico, con PICKPOCKET, arena curata da Ladoc, dal 7 al 22 luglio nel Cortile del Maschio Angioino. La rassegna, che prende il titolo dal capolavoro di Robert Bresson (Diario di un ladro), inviterà alcuni tra i registi più interessanti del cinema italiano contemporaneo a presentare un proprio lavoro e al contempo a confessare un proprio “furto” d’autore, indicando un film che abbia esercitato una particolare influenza sul loro sguardo. I due film saranno accostati e proiettati

consecutivamente, creando un doppio racconto: quello del presente e quello di ciò che lo ha nutrito.

Tra gli autori che hanno già confermato la propria partecipazione: Antonio Capuano,

Alessandro Cassigoli, Antonietta De Lillo, Leonardo Di Costanzo, Pietro Marcello, Edgardo

Pistone, Marcello Sannino. Tra i film in programma: Ariaferma, Il resto di niente, Martin Eden,

Rosa pietra stella, Vito e gli altri, Vittoria; e, tra i classici, Accattone, Hong Kong Express, Viaggio in

Italia.

MUSICA AL CASTELLO

25 luglio – 3 agosto

Cortile del Maschio Angioino

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

A inaugurare il 25 luglio la rassegna Musica al Castello, organizzata da Arealive nel Cortile del

Maschio Angioino (dieci serate alle ore 21.00), sarà la travolgente band salentina Apres La Classe

che fa tappa a Napoli con il tour Casa di Legno. Il 26 luglio toccherà ai Rumba de Bodas. Il 27 luglio salirà sul palco Daniele Sepe in Sepè le Mokò. Si prosegue il 28 luglio con i Calibro 35 e il loro Exploration tour 2025.

Sarà Roy Paci, il 29 luglio, ad accendere il palco con Roy Paci in jazz – LiveLove & Dance Tour 2025. Il 30 luglio appuntamento con il teatro e la musica di Gianfranco Gallo con lo show Gianfranco Gallo in Captivo. Il 31 luglio in scena Moni Ovadia in Rotte Mediterranee.

Saranno tre gli appuntamenti di agosto, si parte il 1° agosto con La Municipal – Dopo Tutto Questo

Tempo Tour 2025. Il 2 agosto, sarà la volta di A Toys Orchestra con Midnight Again Tour. La

rassegna si concluderà il 3 agosto con la tappa napoletana del tour de Il Mago del Gelato.

RIDERE

4-9 agosto

Cortile del Maschio Angioino

Ingresso libero

Torna la grande tradizione teatrale partenopea con la XXIII edizione di Ridere, Festival del Teatro Comico, della Musica e del Cabaret a cura del Teatro Totò con la direzione artistica di Gaetano Liguori, dal 4 al 9 agosto alle 21.30 nel Cortile del Maschio Angioino.

Il programma di Ridere 2025 si apre il 4 agosto con la voce intensa e l’anima vibrante di Francesca Marini. Il 5 agosto salirà sul palco la travolgente ironia di Rosalia Porcaro, mentre il 6 agosto sarà la volta della satira intelligente e disincantata di Simone Schettino. Il 7 agosto l’attore, autore e regista Paolo Caiazzo darà vita al suo inconfondibile universo comico, seguito l’8 agosto dall’eclettico Ciro Ceruti. A suggellare la manifestazione, il 9 agosto, sarà l’intramontabile Peppe Barra.

LA TRE GIORNI DELLE MULTI ANIME DI ALESSANDRO BERGONZONI

12-14 settembre

Maschio Angioino (Cortile, Cappella Palatina, Sala dell’Armeria)

Ingresso libero

A settembre torna a Napoli Alessandro Bergonzoni, il poliedrico artista bolognese tra le voci più originali della cultura e dello spettacolo italiano, attore, autore teatrale, performer e scrittore, che sarà il protagonista del gran finale di Estate a Napoli con tre serate al Maschio Angioino.

Si parte venerdì 12 settembre, nella Cappella Palatina, dove gli astanti, tra autorità, artisti e cittadini, potranno sedersi e mettere le gambe sotto al “TAVOLO DELLE TRATTATIVE”. Seguirà, sabato 13 settembre la performance “Sala dell’Armeria TUTELA DEI BENI: CORPI DEL C‘REATO AD ARTE (il valore di un’opera, in persona)”.

Infine, domenica 14 settembre alle ore 21.00 nel Cortile del Castello, Bergonzoni presenterà in prima assoluta a Napoli “ARRIVANO I DUNQUE”, la sua ultima opera teatrale, che racchiude non poche visioni “sposate” alle prime due anime.