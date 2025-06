Paura a Napoli, l’auto si ribalta completamente al centro della strada: cosa è successo

Incidente in via Manzoni a Posillipo

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Napoli, in via Manzoni, nel quartiere Posillipo, dove un’auto si è completamente ribaltata nel bel mezzo della strada.

Incidente in via Manzoni a Posillipo: auto ribaltata

Il sinistro si è verificato intorno alle 9 quando un’utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata e bloccando il traffico. L’arteria è rimasta temporaneamente chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, per poi essere riaperta al transito con senso di marcia alternato.

Al momento non risulterebbero feriti gravi: stando alle prime informazioni trapelate, le persone a bordo dell’auto non avrebbero riportato conseguenze importanti. Intanto sul posto sono giunte le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro e garantire la viabilità.

Le autorità stanno completando le verifiche per accertare le dinamiche dell’incidente e ricostruirne con esattezza le cause. Pare che i residenti avrebbero segnalato più volte la pericolosità di quel preciso tratto stradale.

“L’ennesimo incidente su via Manzoni conferma quanto sia urgente ripensare in maniera strutturale la sicurezza stradale in questa zona ad alta densità abitativa e con importanti flussi di traffico. Chiediamo che si intervenga con dissuasori di velocità, attraversamenti pedonali rialzati e una maggiore presenza delle forze dell’ordine per il controllo del territorio” – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo l’ordine del giorno che ho fatto approvare in Municipalità per l’installazione di strisce pedonali rialzare nei punti più critici del territorio, mi farò promotore di un’ulteriore richiesta specifica per via Manzoni. E’ evidente che servono interventi concreti e immediati per tutelare l’incolumità dei cittadini” – ha sottolineato il consigliere della Municipalità 1, Lorenzo Pascucci.