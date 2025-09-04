ULTIM’ORA. È morto Giorgio Armani: il “re della moda” aveva 91 anni

Lutto nel mondo della moda nazionale e internazionale: si è spento Giorgio Armani, il grande stilista originario di Piacenza, morto all’età di 91 anni.

Giorgio Armani è morto: aveva 91 anni

Il “re della moda”, protagonista assoluto delle passerelle mondiali, che ha dato vita alla celebre maison di lusso e design che porta il suo nome, è venuto a mancare nella giornata di oggi, giovedì 4 settembre, a 91 anni.

A comunicarlo, tramite una nota ufficiale, è stato il suo gruppo: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni”.

Ad accompagnarlo, fino al suo ultimo respiro, i suoi familiari e Leo Dell’Orco, compagno di vita degli ultimi venti anni. La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre a Milano, in via Bergognone, presso l’Armani/Teatro. I funerali, invece, si svolgeranno in forma privata.