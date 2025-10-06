Esplode il serbatoio GPS nel Napoletano, c’è un morto: aveva 31 anni, moglie e figli piccoli

Si chiamava Vasile Bujac la vittima dell’esplosione avvenuta nell’officina autodemolizioni di Pomigliano, in provincia di Napoli: l’uomo, originario della Moldavia, è morto all’età di 31 anni, poco dopo il suo arrivo presso l’Ospedale Cardarelli.

Esplosione a Pomigliano: è morto un uomo di 31 anni

Stando a quanto emerso ad esplodere sarebbe stato un serbatoio GPL, causando il ferimento di tre operai, tutti di nazionalità ucraina e moldava, che lavoravano come dipendenti all’interno del centro autodemolizioni.

Lo scoppio sarebbe stato accompagnato da un forte boato avvertito in tutta la città. Ad avere la peggio Vasile Bujac che, dopo alcune ore di agonia, si è spento all’Ospedale Cardarelli, per le gravi lesioni e ustioni riportate nell’esplosione.

Vasile aveva 31 anni e viveva a Casalnuovo con la sua famiglia, moglie e figli piccoli. Sul caso stanno indagando i carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. L’autorità giudiziaria, intanto, ha disposto il trasferimento della salma per l’esame autoptico.