Un contest per scegliere i nomi delle “talpe” che scaveranno le galleria TAV della Salerno-Reggio Calabria

La società WeBuild, capofila dei lavori per l’Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria, ha indetto un contest per scegliere il nome da dare alle due “talpe” meccaniche che scaveranno le gallerie.

Salerno-Reggio Calabria, un contest per dare un nome alle “talpe”

Due nuove “giganti” della tecnologia stanno per entrare in azione nel cuore del Sud Italia. Webuild, società capofila dei lavori per il primo lotto dell’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, ha lanciato un contest pubblico per scegliere i nomi delle due TBM (Tunnel Boring Machine) che scaveranno le gallerie tra Battipaglia e Romagnano.

Attraverso il sito dedicato tbmnamechallenge.salernoreggiocalabria.it, i cittadini potranno votare fino al 7 novembre una delle due coppie di nomi proposte.

I nomi ipotizzati

La prima, Leucosia e Ligea, richiama le sirene della mitologia greca che, secondo la leggenda, abitavano le coste salernitane. La seconda, Elvira e Olga, rende omaggio a due donne di spicco della cultura locale: la regista Elvira Notari, pioniera del cinema italiano, e l’artista Olga Schiavo, pittrice e ceramista.

Le due talpe, con una testa fresante di 13,46 metri di diametro, saranno tra le più grandi mai impiegate in Europa da Webuild, insieme a Partenope, già attiva dallo scorso febbraio per la galleria Saginara. Saranno protagoniste dello scavo di 8 delle 20 gallerie previste lungo il Lotto 1A, che include anche 19 viadotti per un totale di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria.

Il progetto, commissionato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), rappresenta un tassello fondamentale per la futura integrazione della rete ferroviaria del Sud Italia con quella nazionale ed europea.

L’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria punta infatti a migliorare i collegamenti, ridurre i tempi di percorrenza e creare un’infrastruttura strategica per la mobilità del Mezzogiorno. Il nome più votato sarà annunciato il 12 novembre sui canali social del Gruppo Webuild.