Giovedì 27 novembre 2025, a Roma, presso il cinema The Space in Piazza della Repubblica, si è tenuta la presentazione della nuova guida “Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026”, da quest’anno curata dal team del Gambero Rosso con la collaborazione di Mauro Illiano e Andrej Godina. In tale occasione sono state premiate diverse torrefazioni italiane che si sono distinte per qualità e ricerca.

Tre Macinini alla miscela Élité Gran Riserva

I parametri di valutazione della guida si basano sui Macinini del Gambero Rosso:

• 1 macinino indica un caffè di buona qualità,

• 2 macinini un caffè ottimo,

• 3 macinini rappresentano l’eccellenza.

Caffè Kremoso riceve i TRE MACININI per la miscela Élité Gran Riserva, Linea Espresso. Una miscela composta dal 90% di caffè arabica provenienti da Brasile, Guatemala, Costa Rica, Colombia, San Salvador, India, Honduras e Uganda. Il profilo sensoriale presenta tostatura medio/scura, aroma persistente, gusto dolce e deciso, e una resa in tazza cremosa e morbida: un’autentica “apoteosi del gusto”.

Un 2026 ricco di sviluppi per l’azienda

Il 2026 segna un anno prospero per Caffè Kremoso: accanto al prestigioso riconoscimento, l’azienda inaugurerà il nuovo reparto produttivo a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Una moderna e tecnologica torrefazione sviluppata su una superficie di 600 mq che aprirà le sue porte a breve.

Questo risultato rappresenta la dimostrazione concreta che passione, determinazione e professionalità continuano a scrivere capitoli importanti di una storia fatta di lealtà e perseveranza, per realizzare il sogno che Walter Wurzburger immaginava da bambino insieme al papà Vittorio.