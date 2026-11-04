Investita a Napoli dopo il turno di lavoro, la nipote: “Impatto violento, lei rischia la vita”

Sarebbe ricoverata in gravi condizioni la donna investita lo scorso lunedì a Posillipo, vittima dell’ennesimo incidente stradale che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale a Napoli.

Donna investita a Posillipo: è in rianimazione

Il grave incidente si è verificato in via Orazio, intorno alle ore 19:00, ai danni di una 76enne, travolta in pieno da un veicolo mentre attraversava la strada, nei pressi delle strisce pedonali. Il conducente dell’auto, a seguito dello schianto, si sarebbe allontanato dal posto, facendo perdere le sue tracce.

La donna, Catalina, originaria di El Salvador ma residente a Napoli da circa 15 anni, aveva appena terminato il proprio turno di lavoro. Stando a quanto emerso, stava percorrendo il consueto tragitto per tornare a casa quando sarebbe stata improvvisamente travolta. A ritrovarla priva di sensi sull’asfalto sarebbe stato un residente della zona che avrebbe immediatamente allertato i soccorsi.

La 76enne avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico, un ematoma sottodurale acuto e fratture multiple al bacino e alle vertebre. Trasportata d’urgenza al Cardarelli, nella notte, è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico di craniectomia decompressiva per evacuare l’ematoma e trattare le lesioni cerebrali. Attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione, intubata e in sedazione farmacologica, con prognosi riservata.

“Aiutateci a trovare il pirata che ha travolto mia zia. L’impatto è stato molto violento, lei rischia la vita e non possiamo credere che nessuno abbia visto nulla” – ha dichiarato la nipote Olga, che vive con lei e la considera come una seconda madre, rivolgendosi al deputato Francesco Emilio Borrelli.