Imbarazzo in TV, Zecchi: “Al Sud si vive meno rispetto al Nord perché c’è meno cultura”

Imbarazzo in studio durante la puntata mattutina di UnoMattina News durante l’ospitata, in collegamento, del professor Stefano Zecchi che, commentando i dati sulle aspettative di vita al Nord e al Sud, ha tirato in ballo un legame con un presunto livello culturale minore del Meridione.

Zecchi: “Al Sud si vive meno perché c’è meno cultura”

Secondo le statistiche riportate, al Nord si vivrebbe in media un anno e mezzo in più del Sud. L’esempio riportato è quello dell’Alto Adige ed altre zone settentrionali dove lo stile di vita è meno caotico, lo smog è ridotto, la natura predomina e il numero di abitanti è inferiore a quello dei grandi centri urbani.

“L’ipotesi potrebbe essere quella che in fondo chiarisce sempre molte cose, cioè la propria cultura. Sono convinto quanto più c’è capacità di comprensione delle situazioni, tanto più riesci a difenderti e a migliorarti, arrivando a capire cosa puoi mangiare, come puoi curarti, aggiornarti e studiare” – ha commentato lo scrittore e filosofo Stefano Zecchi.

“Il mio parere, con tutto il rispetto del Meridione, è che l’ipotesi potrebbe essere proprio questa. Dove c’è più cultura c’è anche più capacità di orientarsi con la questione di vita. Quando parlo di cultura è una questione complessiva di valutazione delle situazioni in cui uno vive. Con tutto il rispetto, al Meridione si può vivere benissimo ma ci sono situazioni che vivendo con razionalità e buonsenso, vedi Bolzano, vivi bene. Poi uno sceglie secondo il proprio animo”.

Un parere che ha incontrato subito il disaccordo dei conduttori: “Ci lascia un po’ perplessi, non possiamo dire che al Sud c’è meno cultura, anzi. Forse c’è più difficoltà in qualche modo, ci sono i viaggi sanitari, meno servizi, stipendi meno alti, metropoli più complesse, persone che si ammalano e non riescono a stare bene ma non è per la cultura”.

Del resto le Regioni del Sud sono conosciute in tutto il mondo proprio per essere veri e propri scrigni di cultura, luoghi dalla meraviglia paesaggistica e culturale, nonché culla di primati nazionali che hanno profondamente segnato la storia dell’intero Paese.