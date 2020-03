Coronavirus, morto un altro paziente in Campania: è il terzo decesso di oggi

Si registra il terzo caso di morte, nella giornata di oggi, di pazienti affetti da coronavirus in Campania. Decessi si sono verificati di persone originarie di San Giorgio a Cremano e Portici. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha annunciato la morte di una donna originaria della città da egli amministrata ma residente a Nocera Inferiore.

“Apprendiamo con dolore la notizia della scomparsa di una nostra concittadina, originaria di Sarno e residente a Nocera Inferiore, risultata pochi giorni fa positiva al Covid 19 all’ospedale Moscati di Avellino. Siamo vicini alla famiglia, alla sofferenza di questi giorni.

“L’unico modo che abbiamo per far sì che questi lutti, questi dolori, che stanno trafiggendo intere comunità, noi siano vani, è fermare il contagio restando a casa. Lo dobbiamo ai tanti che combattono questa battaglia, a chi non ce la fa. Amici, dobbiamo affrontare insieme questa terribile emergenza”.

Nel Salernitano sembra aggravarsi la situazione coronavirus: dopo i quattro comuni del Vallo di Diano, altre tre città sono a rischio quarantena: si tratta di Pagani, Angri e Sant’Egidio Montalbino.