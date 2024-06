Il Governo boccerà la proposta di introduzione della tariffa unica nazionale RC Auto per chi non compie sinistri. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha portato in Parlamento la battaglia che ha come obiettivo quello di ridurre le tariffe assicurative per coloro che non sono stati autori di incidenti stradali, per mettere fine al vero e proprio razzismo assicurativo praticato dalle compagnie nei confronti dei cittadini campani e meridionali, basato sul falso presupposto che al Sud si facciano più incidenti per inscenare delle truffe.

La proposta di tariffa unica RC Auto sarà bocciata

In realtà una ricerca del Centro studi di Autoscout24 mette in luce come le regioni dove, in assoluto, si sono verificati più incidenti nel 2022 siano Lombardia (28.786), Lazio (20.275) ed Emilia Romagna (16.679). Considerando invece il dato sulla popolazione residente vediamo che le regioni meno virtuose sono la Liguria con 521,5 incidenti ogni 100mila residenti, la Toscana con 412,6 incidenti ogni 100mila residenti, l’Emilia Romagna 375,9 e il Lazio con 354,4 incidenti ogni 100mila residenti. Nonostante ciò Borelli lamenta la “Chiusura totale del Governo per una legge che avrebbe divulgato un principio d’uguaglianza che evidentemente loro ignorano”.

Avrebbe premiato i cittadini onesti, ma in Italia essere onesti non paga

La maggioranza si è tuttavia schierata contro la proposta che, tra l’altro, riguarda gli automobilisti che non hanno commesso sinistri. La tariffa unica non verrebbe perciò applicata indiscriminatamente, ma solo a chi ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere una persona onesta. Molto probabilmente non ci sarà però nulla da fare, con le compagnie assicurative che continueranno ad imporre salassi mentre lo Stato non solo sta a guardare, ma plaude ad un’ingiustizia sempre più intollerabile. L’Italia si conferma un paese razzista nei confronti degli stessi italiani, colpevoli di essere meridionali, ossia italiani di Serie B.

“C’è una ferma volontà nel continuare a perpetrare la discriminazione territoriale, vedesi autonomia differenziata” – ha commentato Borrelli – “Abbiamo avuto il supporto di Aci e del garante nazionale degli assicurati che, numeri alla mano, hanno dimostrato le abissali differenze tra i costi delle polizze nelle varie grandi città smontando le tesi delle compagnie assicurative che tengono in conto le medie ma non i dettagli. Come può un cittadino napoletano, che non fa sinistri, che rispetta le leggi, permettersi di pagare fino a 10 mila euro? Io sono il primo a denunciare e a combattere chi tenta di fregare il prossimo, chi truffa, chi circola senza copertura assicurativa ma è altrettanto giusto premiare chi, invece, riga dritto”.

La risposta razzista del deputato di Bolzano

Ha infine sorpreso la risposta del deputato Andrea de Bertoldi, di Fratelli d’Italia, carica di tutti gli stereotipi di matrice razzista nei confronti dei napoletani e dei meridionali. L’onorevole di Bolzano ha sottolineato la “simpatica oratoria campana” di Borrelli, una sottolineatura dal chiaro sottofondo discriminatorio, fastidiosa, totalmente fuori luogo. De Bertoldi ha puntato sulla volontà di schernire e ridicolizzare il collega a causa dell’accento.

Non a caso poi il suo intervento è stato totalmente delirante: “Se si parla di discriminazione territoriale, allora abbassiamo i costi per i riscaldamenti per chi vive in zone di montagna al Nord e subisce di più il freddo rispetto a chi vive in città più calde e soleggiate”. Un ex magistrato direbbe “ma che ci azzecca”, tanto più che, seguendo il ragionamento, al Sud l’elettricità dovrebbe costare di meno per tenere i climatizzatori accesi. Ma qui non contano i ragionamenti o le battute, il problema di fondo è il razzismo, anche nei confronti di chi è onesto.