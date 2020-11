Giudice campano assolve Vittorio Feltri: “Terrone non è diffamazione”

Un giudice campano ha assolto Vittorio Feltri dall’accusa di diffamazione per avere utilizzato il termine “terroni” per indicare i meridionali. Si tratta di Nicola Mazzarella, giudice di pace di Cava de’ Tirreni che doveva decidere in merito alla denuncia presentata da un cittadino nei confronti dell’ex direttore editoriale di Libero, che recentemente si è dimesso dall’ordine dei giornalisti, in seguito alle polemiche sulla frase “I meridionali in molti casi sono inferiori”.

Il giudice: “Dire ‘terrone’ a qualcuno non è diffamazione”

Secondo Nicola Mazzarella la “razza terrona” non esiste così come la “razza polentona”, dunque non esistono neppure i terroni e allora non è diffamazione essere chiamati così. Secondo il giudice di pace infatti “il reato si configura solo quando è riferito a un’etnia o gruppo religioso”, ma non esistendo – a suo avviso – la popolazione terrona è di conseguenza impossibile usare il termine in senso negativo.

Una decisione che a nostro avviso non tiene conto della realtà dei fatti. L’insulto terrone viene utilizzato notoriamente in senso dispregiativo nei confronti dei meridionali, un uso talmente comune che viene riportato perfino dai vocabolari della lingua italiana. Il Treccani online riporta infatti: “terróne s. m. (f. -a) [der. di terra, prob. tratto dalle denominazioni di zone meridionali quali Terra di Lavoro (in Campania), Terra di Bari e Terra d’Otranto (in Puglia)]. – Appellativo dato, con intonazione spreg. (talvolta anche scherz.), dagli abitanti dell’Italia settentr. a quelli dell’Italia meridionale”.

Il giudice Nicola Mazzarella sembrerebbe aver preso proprio un abbaglio, anche considerata la sentenza 42933/11 della Corte di Cassazione che conferma una sentenza di condanna di un cittadino del nord che veniva chiamato terrone, definendo il termine “odiosamente razzista”.