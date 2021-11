In queste ora in cui la Campania è stata assediata dal maltempo, sono numerosi gli interventi di vigli e pompieri che hanno dovuto mettere in salvo persone o cose. A Napoli un albero di ingenti dimensioni è crollato su alcune auto parcheggiata, a Sant’Agnello si è aperta una grossa voragine per strada.

Saviano – il maltempo apre una voragine in strada

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, è toccata la stessa sorte ad una strada in prossimità della frazione Tommasoni a Saviano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti alcuni agenti della Polizia locale ma senza riportare alcun danno, solo un grande spavento.

A riportare la notizia, comprese le immagini, è stata la pagina social “Noi che amiamo Nola” – che ha voluto denunciare lo stato di degrado in cui versano determinate vie della zona.

“Alle prime luci dell’alba, in prossimità della frazione Tommasoni, è avvenuto il cedimento di una porzione del muro di contenimento dei Regi Lagni, probabilmente dovuto ad un fenomeno franoso per le continue piogge degli ultimi giorni. Nell’incidente sono rimasti coinvolti gli agenti di polizia locale, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi e ai quali va la nostra massima solidarietà.

Denunciamo lo stato di inerzia delle competenti autorità regionali: nonostante i continui incontri e i tavoli di concertazione, la situazione drammatica dei Regi Lagni si protrae ormai da decenni senza alcun’opera concreta e risolutiva, con improduttivi e incostanti interventi palliativi che a nulla servono in termini di sicurezza dei luoghi.

Le attività di monitoraggio e le azioni di manutenzione, pur non rientrando nelle competenze del Comune, non ci impediscono di sollecitare senza sosta le autorità regionali, tant’è che proprio oggi è stato effettuato un intervento dei tecnici della SMA Campania, già in programma da tempo“.