Kenon Spa in liquidazione. Dopo dei controlli della Guardia di Finanza sulla tenuta contabile dell’azienda si spacca il rapporto tra i fratelli Wurzburger. Creata una nuova società che esclude un fratello.

A Napoli, quando si dice Kenon, si dice caffè. Tradizione di famiglia dal 1892. Un brand che purtroppo, però, da un po’ di tempo sta attraversando delle vicissitudini che prendono le mosse da una guerra legale scoppiata tra i tre fratelli Wurzbuger (Guglielmo, Giovanni e Walter) eredi di Vittorio. Quest’ultimo nel 1962 creò l’Azienda Cafè Centro Brasil Sas che consentì successivamente al marchio Kenon di passare ad una più larga distribuzione sul mercato.

Kenon Spa, guerra legale tra i fratelli Wurzburger: come è iniziata

Il 12 giugno 2021, durante l’assemblea dei soci dove si è decisa la liquidazione di Kenon Spa, Walter Wurburger ha chiesto di esercitare l’azione di responsabilità per presunti illeciti gestionali degli altri due fratelli. Una richiesta la cui motivazione si trova a partire da quanto successe il 6 marzo 2018, quando la Guardia di Finanza di Napoli si presentò presso la sede di Kenon Spa (l’azienda fu costituita a ottobre 2013) per un controllo fiscale ai fini Iva. In seguito alle indagini – come emerge dai verbali che Vesuviolive.it ha consultato – le quali hanno riguardato i conti relativi all’anno 2016, i finanzieri avrebbero riscontrato delle irregolarità sulla tenuta contabile di diverse centinaia di migliaia di euro, oltre che sulle dichiarazioni ed il versamento di imposte. In seguito a questo caos è avvenuta la frattura tra i fratelli: da una parte Guglielmo e Giovanni, dall’altra Walter.

All’epoca dei controlli da parte della Guardia di Finanza, infatti, Walter si occupava della parte commerciale di Kenon Spa, mentre Guglielmo e Giovanni si occupavano della parte contabile. Walter, sospettando ulteriori violazioni dei fratelli, si rivolse al Tribunale delle imprese di Napoli per avere accesso ai documenti contabili della Kenon Spa i quali, a suo dire, gli erano stati preclusi.

In base alla documentazione ottenuta Walter Wurzburger sostiene che vi sia il sospetto di gravi violazioni da parte dei fratelli nella gestione dell’impresa, tali da chiedere l’applicazione dell’articolo 2409 del codice civile che in tal caso consente la nomina di un amministratore giudiziario e di procedere ad una ispezione giudiziale, orientata alla produzione di prove per l’accertamento di tracce di reato. L’ispezione, però, nonostante sia stata approvata dal curatore speciale del tribunale che ha costatato le irregolarità, non si è mai fatta poiché l’udienza era prevista per il 23 giugno 2021, ossia due giorni dopo quell’assemblea dove fu decisa la liquidazione di Kenon Spa da parte della maggioranza. Una tempistica che si ritiene che sia una singolare coincidenza. L’effetto è l’impossibilità, a quel punto, di verifica circa l’operato di Guglielmo e Giovanni.

In ultimo, c’è il caso della costituzione di una nuova società, la Kenon Group Spa, da parte fondamentale dei soli soci Guglielmo e Giovanni. Un nome molto simile a quello della società liquidata. Una sorta, dunque, di clone in cui l’unica differenza è l’assenza di un socio: Walter Wurzburger, escluso dagli altri fratelli.