Eurospin, colosso della grande distribuzione organizzata, ricerca personale in tutta Italia da inserire negli oltre 1100 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale.

Tra le circa 120 figure da assumere si ricercano in particolare addetti alla vendita i quali dovranno offrire assistenza alla clientela, gestire le attività di cassa, provvedere alla sistemazione della merce negli scaffali e garantire la corretta tenuta del layout merceologico. Le posizioni aperte in Campania riguardano i punti vendita di Caserta e Salerno. Inoltre, per la sede di Battipaglia (SA) si ricercano anche macellai.

Le altre assunzioni previste riguardano i ruoli di: assistenti di filiale con compiti di gestione del punto vendita e del personale; tecnici di cantiere che dovranno dirigere i lavori di coordinamento con altri tecnici e seguire lo stato di avanzamento attraverso sopralluoghi tecnici; impiegati in area sviluppo con compiti di gestione e controllo.

Per lavorare in Eurospin bisogna essere in possesso di diploma o laurea, oltre a garantire la massima serietà e flessibilità. Si richiedono, inoltre, capacità comunicative, relazionali e organizzative. Essenziale l’orientamento al cliente e la collaborazione con l’intero team per una gestione efficiente del punto vendita.

Un’opportunità unica per entrare a far parte di una realtà in continua espansione che offre un ambiente di lavoro stimolante, un contesto di crescita personale e benessere aziendale.

È possibile visionare le offerte di lavoro e candidarsi tramite il sito ufficiale cliccando qui.