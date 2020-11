Coronavirus, l’Asl Napoli 3 Sud pubblica bando per l’assunzione di 120 infermieri

L’Asl Napoli 3 Sud ha approvato e pubblicato un bando per soli titoli relativo all’assunzione di 120 infermieri a tempo determinato per fronteggiare l’emergenza Covid, con contratto di 8 mesi rinnovabile sulla base dell’evoluzione della pandemia.

L’avviso pubblico è stato indetto in esecuzione della deliberazione n. 759 del 14 ottobre 2020 parzialmente rettificata con delibera n. 799 del 23 ottobre 2020. Si può presentare domanda fino al 10 dicembre 2020. Entro 30 giorni dovrebbe completarsi la procedura e i nuovi infermieri potrebbero entrare in servizio già entro fine anno.

Bando per 120 infermieri: requisiti generali di ammissione

Cittadinanza italiana , salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 761/79.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione:

Laurea di primo livello in Scienze Infermieristica (L/SNT1) ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; ovvero Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M. Sanità 27/07/2000, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

Iscrizione all'Albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. L'avvenuta iscrizione, requisito indispensabile per l'assunzione, dovrà essere comunicata dall'interessato al momento dell'assunzione. I candidati dovranno allegare, nella procedura on – line, l'iscrizione o la richiesta di iscrizione all'albo. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile

per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.

Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta pena esclusione dal concorso.

Modalità e termine di presentazione della domanda di ammissione:

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le modalità descritte al punto seguente entro e non oltre le ore 24,00 del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

FASE A: Registrazione nel sito aziendale.

1. Collegarsi al sito internet: https://aslnapoli3sud.iscrizioneconcorsi.it

2. Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);

3. Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

FASE B: Iscrizione online al concorso pubblico.

– Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;

– Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare. Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;

3.1 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; fonte: http://burc.regione.campania.it n. 231 del 23 Novembre 2020 Pag. 4 a 7

3.2 Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”;

3.3 Al fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format. L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “conferma ed invio”);

4. Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su (“Conferma ed invio”), cliccare la funzione “Stampa domanda” presente nel pannello di sinistra e in basso.

Per ulteriori informazioni consultare il bando e contattare il Settore Mobilità e Concorsi dell’Asl Napoli 3 Sud (mobilitaeconcorsi@aslnapoli3sud.it).