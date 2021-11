I cittadini di Napoli, residenti in alcune Municipalità, potranno accedere a corsi di formazione e di sostegno orientativo che saranno retribuiti. Questi corsi fanno parte del progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – Linea di Azione B: “Percorsi di empowerment”, voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro e realizzato dal Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca del Comune di Napoli. Finanziato dal POR FSE Campania 2014-2020 Asse II esso mira ad aiutare le fasce di cittadini economicamente più disagiate favorendo, in primo luogo, l’inclusione sociale delle stesse.

Diverse le posizioni aperte in alcune Municipalità, le figure ricercate sono:

1. Operatore del punto vendita

2. Operatore addetto alle attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali

3. Operatore della promozione e accoglienza turistica

4. Operatore del servizio di sala – Cameriere

5. Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici

151 i beneficiari che saranno così suddivisi:

– 31 beneficiari per il corso di Operatore del punto Vendita

– 17 beneficiari per il corso di Operatore addetto alle attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali

– 15 beneficiari per il corso di Operatore della promozione e accoglienza turistica

– 46 beneficiari per il corso di Operatore del servizio di sala – Cameriere

– 42 beneficiari per il corso di Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici

Ad esempio nella 9 Municipalità (Soccavo-Pianura) si può presentare domanda per il corso di “Operatore addetto alle attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali”. La domanda va presentata entro le ore 23:59 del 22/11/2021. I requisiti richiesti sono:

• essere percettore diretto del Reddito di cittadinanza e/o

• trovarsi in una delle seguenti condizioni di svantaggio (ai sensi del DM 17 ottobre 2017):

– di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi;

– di avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

– di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

– di aver superato i 50 anni di età;

– di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;

– di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;

– di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la

propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Se sei residente nelle Municipalità 6, 8 o 10 puoi invece presentare domanda per il corso di “Operatore del servizio di sala – Cameriere”. Se sei residente nelle Municipalità 5 o 7 puoi presentare domanda per il corso di “Operatore del punto vendita”. Se sei residente nelle Municipalità 1, 3 o 4 puoi presentare domanda per il corso di “Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici”. Se sei residente nella Municipalità 2 puoi presentare domanda per il corso di “Operatore della promozione e accoglienza turistica”.

Come reso noto dal Comune di Napoli, è possibile avere supporto e assistenza per la presentazione della domanda nelle sedi competenti (diverse per ogni Municipalità). L’elenco e i contatti degli enti sono disponibili sul sito.

Per informazioni e per assistenza nella compilazione della domanda:

E.I.T.D. Srl (per le Municipalità 2-3-4) – tel. 081/7872851 – email: itianapoli@eitd.it

– Via Vicinale Santa Maria del Pianto 1, Comprensorio Inail, palazz. 6 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 17:00

ARES (per le Municipalità 1-5-9-10) – tel. 081/5704220 – email: itianapoli@infoares.it

Via Medina, 5 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Ente di formazione Maxwell (per le Municipalità 6-7-8) – tel. 081/5854334 – email: info@entemaxwell.it

Via G. Antonio Campano, 103/105 Quartiere Chiaiano – il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00