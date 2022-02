Un importante accordo che può aiutare tantissimi giovani con meno di 36 anni a trovare il lavoro dei propri sogni. Confesercenti Campania è lieta di comunicare la partnership con Time Vision, agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e Agenzia formativa accreditata in Regione Campania e in Regione Lombardia, che dal 2001 si occupa di formazione, consulenza e lavoro. È stata firmata una convenzione importante che avrà la doppia funzione di garantire un nuovo servizio gratuito per le attività imprenditoriali e commerciali iscritte a Confesercenti e nel contempo di offrire ai tanti giovani in cerca di lavoro la possibilità di trovare occupazione e di imparare un mestiere.

LEGGI ANCHE – Time Vision è tra le aziende italiane Leader della Crescita 2022

“È un accordo molto importante – afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – in un periodo storico difficile e delicato. Con questa convenzione offriamo un fondamentale servizio gratuito ai nostri iscritti, spesso alla ricerca, vana e disperata, di lavoratori qualificati. Nel contempo agevoliamo l’ingresso nel mondo del lavoro di tanti under 36 alla ricerca di una occupazione, spesso persa a causa della crisi legata alla pandemia. Il legame con una piattaforma così autorevole ed esperta consentirà alle nostre aziende di trovare lavoratori specializzati in campo come ristorazione, ottica ed estetica, per fare tre esempi, dove è difficile trovare le competenze giuste. E aumenterà il livello occupazionale della nostra città e della nostra regione”.

Confesercenti Campania e Time Vision insieme per i giovani under 36

Le aziende iscritte a Confesercenti avranno accesso a tale piattaforma a titolo gratuito e i giovani under 36 possono inviare il loro curricula attraverso il sito di Confesercenti Napoli. “La partnership con Time Vision non si ferma alla ricerca del profilo giusto di lavoratore – avverte Schiavo – dal momento che l’agenzia si occupa anche, attraverso i colloqui, di indirizzare le scelte dei giovani e, tramite il sostegno della Regione Campania, della loro formazione al lavoro per 1 anno. In questo modo agevoliamo l’ingresso nel mondo del lavoro, disponendo orientamento e formazione ai ragazzi in cerca di sistemazione, riqualifichiamo e ricollochiamo i lavoratori esclusi per varie ragioni, promuoviamo l’inquadramento e l’assunzione dei nuovi dipendenti e favoriamo, per le aziende, l’acquisizione di competenze tecniche specifiche per migliorare la produzione o l’offerta imprenditoriale. Questa piattaforma è aperta per ricevere dai giovani i loro curricula e per soddisfare le richieste degli imprenditori. Una grande opportunità per tutti”.

Negli ultimi dieci anni, Time Vision si è occupato della formazione di oltre 3.000 persone con corsi finanziati dalla Regione Campania, e oltre 7.500 accompagnamenti al lavoro. La percentuale di “placement” di Time Vision è stata del 70%.

“Da sempre Time Vision opera nell’ambito della Ricerca e Selezione secondo la direttiva “la persona giusta nel posto giusto” – sottolinea Daniela Sabatino, presidente Time Vision –, favorendo l’incontro domanda-offerta in maniera attenta e professionale, tenendo conto delle specificità sia dell’impresa che assume che del candidato che si propone. Il matching avviene con successo solo quando entrambe le componenti di azienda e candidato riescono a trovare nel loro incontro reciproca soddisfazione”.

Del resto, l’obiettivo della partnership che Time Vision ha realizzato assieme a Confesercenti Campania è proprio quello di avviare e seguire nel dettaglio il percorso di scouting e profiling necessario alle aziende per trovare i profili giusti. Time Vision, da oltre 20 anni, crede nell’innovazione e nella capacità delle aziende di saperne cogliere immediatamente i vantaggi e le opportunità.