Asìa assume, il bando uscirà tra pochi giorni: data e come candidarsi

Napoli – Manca sempre meno alla fase attuativa del concorso per le assunzioni in Asìa: al termine del Cda della società, svolto ieri a Palazzo San Giacomo, è stato comunicato che il bando uscirà non oltre il 25 giugno.

Napoli, concorso Asìa: bando entro il 25 giugno

“Nuove assunzioni in Asìa, entro il 25 giugno sarà pubblicato il nuovo bando. Potremo finalmente avere maggiore personale e migliorare la pulizia in ogni quartiere di Napoli. Il nostro impegno, nell’aumentare le risorse umane e riorganizzare il servizio, c’è” – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi tramite un tweet.

Saranno in totale 650 le assunzioni previste per il triennio 2022-2024: 350 da completare entro l’anno e le restanti in seguito con lo scorrimento delle graduatorie. Alcuni posti saranno riservati ai lavoratori ex bacino Cub, altri ai giovani in età di apprendistato e un’altra parte ancora ai candidati di tutte le età.

Come già anticipato dall’Asìa il bando sarà diffuso sul sito aziendale e su quello del Comune di Napoli. Al suo interno saranno chiariti i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata solo ed esclusivamente compilando l’apposito modulo online. E’ prevista, inoltre, una minima spesa relativa al contributo di selezione il cui importo esiguo sarà specificato nel bando stesso.

Basterà, dunque, collegarsi ai portali indicati per consultare il bando e procedere con la compilazione della richiesta che sarà effettuata completamente online. Per completare la domanda sarà necessario effettuare il pagamento per le spese concorsuali, di minima entità.

Come per la maggioranza dei concorsi, è possibile che nel caso di un numero elevato di domande pervenute si parta con una prova pre-selettiva seguita da ulteriori test per i soli ammessi. Le prove dovrebbero essere a risposta multipla su argomenti affini al lavoro in Asìa come regole ambientali e doveri del dipendente. Già verso la fine di giugno dovrebbe essere diffusa la banca dati con le simulazioni dei quiz.