Poste Italiane assume diplomati a tempo indeterminato: requisiti e come candidarsi

Poste Italiane offre nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato per i diplomati: si ricercano, infatti, operatori di sportello da impiegare all’interno degli uffici postali di tutta Italia, compresa la Campania.

Poste Italiane, lavoro per diplomati in tutta Italia

L’operatore di sportello presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard normativi e di qualità, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Il principale requisito richiesto per ricoprire l’incarico è il possesso del diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60. Verranno, inoltre, valorizzati ulteriori elementi come il conseguimento della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

Per candidarsi alla posizione basterà completare il processo di selezione online, collegandosi all’apposita sezione del sito ufficiale. Se in possesso dei requisiti richiesti, e in base alle specifiche necessità aziendali, il candidato sarà contattato da Poste o società di selezione dedicate.

La ricerca si estende a tutto il territorio nazionale per cui nella compilazione della domanda dovrà essere indicata la Regione di preferenza. I vincitori della selezione saranno assunti con contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro part time o full time, a seconda delle specifiche necessità aziendali. E’ possibile candidarsi entro e non oltre il 26 giugno 2022.