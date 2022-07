Italo assume a Napoli, basta il diploma: posizioni aperte e come candidarsi

Riaprono le selezioni di Italo Treno per l’assunzione di personale in diverse sedi italiane, compresa quella della stazione centrale di Napoli.

Italo, via all’assunzione di personale anche a Napoli

Nello specifico si ricercano 27 hostess e steward di stazione per le sedi di: Napoli, Milano, Verona, Venezia, Padoa, Bologna, Firenze e Roma. Possono partecipare alla selezione sia i diplomati che i laureati. Tra i requisiti l’esperienza nel settore del retail, turismo e trasporto, e la conoscenza dell’inglese. E’ richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni feriali.

Il superamento della selezione prevedrà l’inserimento al corso di formazione per Station Hostess & Steward che inizierà il prossimo 19 settembre ed avrà una durata di un mese circa. Gli idonei al corso potranno poi ricoprire il ruolo indicato con contratto di somministrazione. Per candidarsi basterà collegarsi all’apposita sezione del sito web e compilare i campi richiesti, scegliendo anche la sede di preferenza.

Per il potenziamento dell’organico aziendale, ma esclusivamente su Roma, sono aperte le selezioni per: senior buyer, diplomati e laureati categorie protette, business analyst, stage inventory analyst, network security engineer, neolaureati in ingegneria gestionale, economia e statistica.

Proseguono anche le candidature per la posizione di macchinista con possibilità di trasferimento a Roma, Milano e Napoli. Per ricoprire il ruolo è necessario detenere la Licenza Europea di condotta treni, il certificato complementare di categoria B, esperienza superiore ad 1 anno e diploma. Anche in questo caso è possibile inviare il curriculum tramite il sito.