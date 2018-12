ALLERTA METEO. Venti forti e temporali, rischio allagamenti: fino a quando durerà

Nella giornata di ieri, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, con criticità di colore giallo, a partire dalla mezzanotte del 16 dicembre.

Infatti per l’intera notte appena trascorsa ci sono stati forti e violenti rovesci e in alcuni casi anche di carattere temporalesco. Il maltempo coinvolgerà anche l’intera giornata di oggi, 17 dicembre, fino alle 23: 59 di stasera.

Domani dovrebbero tornare il sereno e il sole. Ma per l’intera giornata di oggi il tempo sarà caratterizzato ancora da forti rovesci e da possibili raffiche di vento che renderanno ancora più violenti i temporali.

Per tale motivo non si esclude la possibilità di allagamenti, scorrimento superficiali della acque, inondazione di fiumi a causa delle forti piogge che si verificheranno ancora, e fenomeni fangosi o frane. Per tale motivo la Protezione Civile invita a tutte le autorità competenti a prendere le dovute misure al fine di scongiurare problemi e disagi.