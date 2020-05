METEO. Dopo l’afa si abbassano le temperature: in arrivo temporali al Sud

Meteo – A partire da domani ci sarà un calo brusco delle temperature dopo l’ondata di calore dovuto all’anticiclone nord africano che ha regalato delle intense giornate estive. Secondo ilmeteo.it termometro infatti calerà fino a 10 gradi rispetto agli ultimi due giorni. Oggi sono stati superati i 30 gradi.

Si tratta di un vortice ciclonico che presto conquisterà l’area tirrenica dispensando maltempo e, soprattutto, un calo delle temperature. I termometri sono destinati infatti a subire in alcuni casi un vero e proprio crollo. Tra martedì e mercoledì 19 e 20 maggio, il calo di temperatura è previsto in tutto il sud Italia con particolare attenzione a Sicilia, Sardegna e Calabria.

In Campania, come il resto del sud peninsulare, le temperature si abbasseranno. Si prevedono addirittura dei temporali nella zona del Sannio ed in quella dell’Irpinia. Al nord invece un meteo più tranquillo e in parte più soleggiato manterrà un clima decisamente più mite.

Era dunque cominciata con un gran caldo la nuova fase dell’emergenza da Coronavirus che ha favorito il prodigarsi nelle strade da parte dei cittadini. Certo è che con l’utilizzo obbligatorio delle mascherine non è semplice sopportare temperature molto elevate, ma è pur vero che il sole ha portato un po’ di gioia in tutto il paese.