Meteo weekend: stop al caldo africano, temporali in arrivo in tutta Italia

Che quest’estate sarebbe stata un po’ particolare in Campania e nel resto d’Italia, con l’alternarsi di caldo afoso e piogge, ce lo aspettavamo già. E proprio questo weekend arriverà un momento di respiro dal caldo africano, per la Campania e per il resto d’Italia: il meteo prevede temporali e un calo delle temperature già da domani, sabato 4 luglio, mentre domenica 5 luglio dovrebbe tornare il sole.

Secondo quanto riporta ilmeteo.it, infatti, un vortice ciclonico ha già iniziato a sospingere verso l’Italia masse d’aria fresca, dando origine nelle ultime ore ad una fase di instabilità. Nonostante il fatto che l’area di bassa pressione tenderà a muoversi verso est, anche nel corso del weekend ci sarà spazio per parecchie note d’instabilità, con temporali e locali grandinate.

Sabato 4 luglio la mattinata sarà caratterizzata da residue precipitazioni, dapprima al Nordest, e con il passare delle ore anche al Centro. In seguito saranno coinvolte la Campania orientale, la Basilicata e la Puglia. Non si esclude lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, con la possibilità di grandinate, nubifragi e forti colpi di vento. In serata il clima tornerà mite.

Secondo le previsioni de ilmeteo.it, il temporale andrà a colpire Napoli indicativamente tra le 11 e le 12 del mattino, con temperature che raggiungeranno un massimo di 29°. La frescura di sabato 4 luglio, però, lascerà spazio al caldo di domenica 5: il meteo prevede sole per l’intera giornata e temperature fino a 31°.