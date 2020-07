Entriamo nel vivo della stagione estiva con una nuova ondata di caldo record su tutta la penisola: l’arrivo dell’anticiclone a matrice sub-tropicale farà toccare in tutta Italia picchi fino a 37 gradi. A Napoli e in tutta la Campania, però, forse riusciremo a non soffrire così tanto come nel resto del paese.

Dopo l’irruzione di venti più freschi, anche se con temperature pericolosamente vicine ai 30 gradi, arriva, dunque, una nuova ondata di calore su tutta l’Italia. Tutta colpa dell’anticiclone a matrice sub-tropicale. Gli esperti de iLMeteo.it hanno spiegato che il cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature in continua crescita domineranno tutte le regioni del paese fino al weekend.

Caldo record e tempeature che arriveranno a 36-37 gradi in Emilia (Reggio Emilia, Bologna e Ferrara), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Verona, Rovigo), in Toscana (Firenze), in Puglia (Foggia e Taranto) e in molte zone interne della Sardegna e della Sicilia. Le quattro grandi città, Milano, Torino, Roma e Napoli, invece, resteranno di poco al di sotto dei 35 gradi, anche se l’afa e l’umidità ci porteranno a percepire una temperatura di gran lunga superiore.

Tali temperature saliranno fino a sabato pomeriggio. Nel secondo weekend di luglio, invece, una nuova irruzione di venti di Bora con temporali interesserà il Nord a partire proprio da sabato pomeriggio fino alle prime ore di domenica. Grazie a ciò, le temperature subiranno una nuova flessione con valori che torneranno ancora sotto la media stagionale.