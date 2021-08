Meteo, torna il caldo africano al Sud: fiammate bollenti fino a 44°

Una breve tregua dal caldo quella di oggi 3 agosto con pioggia e temporali su gran parte dell’Italia. Al Sud però nei prossimi giorni tornerà l’anticiclone africano che infiammerà le temperature. A dirlo è ilmeteo.it.

Mercoledì 4 sarà già una giornata instabile per molte aree del Nord con rovesci temporaleschi ma al Sud farà assai caldo. Giovedì 5 mentre le temperature continueranno a salire nel Mezzogiorno, nelle zone settentrionali del Paese il tempo migliorerà.

Un’Italia spaccata in due quindi, con caldo al Sud con punte di 44 gradi e meteo instabile al Nord con temporali. In alcune regioni meridionali come la Puglia e la Sicilia, gli esperti si aspettano nuove fiammate fino a 44°C, grazie anche ai venti bollenti di Libeccio e Scirocco.