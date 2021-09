METEO/ Maltempo in arrivo al Sud: rischio nubifragi e allagamenti

A quanto pare, il vortice temporalesco di cui i meteorologi avevano parlato qualche giorno fa si sposterà anche verso la Campania: per questo weekend, da venerdì 10 a domenica 12 settembre, è infatti prevista pioggia su tutta l’Italia, comprese molte regioni del Sud.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, l’annunciato vortice depressionario si farà già sentire nella mattinata di venerdì su gran parte della Sardegna. In seguito, a fine giornata, assisteremo a qualche rovescio sulle regioni dell’area tirrenica, in particolare nei settori più settentrionali della Sicilia e in quelli meridionali della Calabria.

Nella giornata di sabato 11 settembre, invece, molte regioni meridionali saranno interessate da pioggia e temperature in calo. L’ondata di maltempo si porterà infatti verso il Sud, colpendo dapprima la Campania meridionale e poi la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Proprio su queste regioni si potrebbero verificare dei nubifragi e anche degli improvvisi allagamenti.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it per le più importanti città campane, a Napoli il clima si manterrà sostanzialmente sereno venerdì 10 e domenica 12, mentre la mattinata dell’11 settembre sarà in gran parte piovosa. A Caserta si assisterà a qualche rovescio notturno tra venerdì e sabato, con tempo nuvoloso nel corso della mattina dell’11, mentre a Salerno la pioggia continuerà per tutta la mattinata di sabato fino alle prime ore del pomeriggio.