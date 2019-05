Il vicepremier Matteo Salvini all’indomani del voto ha partecipato da vincitore alla conferenza stampa indetta per questa mattina.

La sua vittoria, così come lui stesso afferma, è la smentita della “crisi” della Lega al nord: in Lombardia supera il 43% dei voti. Al contempo si allarga a tutta la penisola e dichiara: “In tutte e venti regioni italiane c’è almeno un comune, piccolo o grande, in cui la Lega supera il 40% dei voti.“

Il vicepremier ribadisce, inoltre, la fedeltà sua e del partito al contratto di governo: “Ho sentito il Presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione” e “La somma dei due partiti al governo supera il 50% dei consensi, è un unicum a livello continentale”.

Infine, si lascia uno spazio per zittire gli avversari: “Gli italiani sono persone concrete, serie, oneste e riconoscono laddove ci sia polemica gratuita”.