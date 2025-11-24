LIVE/ Regionali in Campania: sale la percentuale di Cirielli, ma è plebiscito per Fico

ORE 18:00. Le sezioni scrutinate sono 222 su 5875. Le percentuali delle preferenze sembrano assestarsi su numeri più vicini a quelli dei sondaggi, pur restando comunque piuttosto lontani. Attualmente Fico è avanti con il 64,94% dei voti, mentre Cirielli è al 30,93%. Una distanza considerevole e maggiore rispetto a quanto era emerso dalle intenzioni di voto che parlavano di 55% circa per la coalizione di Fico e 41,5% per quella di Cirielli. Il terzo candidato più votato resta Granato con il 2,56%.

ORE 16:30. Sono state scrutinate solo 8 sezioni su 5875 (di cui 7 nel Comune di Napoli), ed al momento il risultato è di un netto vantaggio di Fico su Cirielli, con Granato terzo. Il candidato di centrosinistra si attesa al 71,98% contro il 23,74% del principale avversario. Al 2,72% Giuliano Granato, mentre gli altri stazionano al di sotto dell’1%.

Regionali in Campania: gli scrutini

Alle ore 15 sono stati chiusi i seggi ed iniziati gli scrutini nelle quattro regioni al voto: Campania, Puglia e Veneto. In Campania è andato a votare il 43,92% degli elettori, contro il 55,45% della scorsa tornata elettorale. Affluenza in calo anche in Puglia e Veneto, a dimostrazione di un minor attaccamento alle vicende politiche, dovute probabilmente anche al mutare dei tempi: nel 2020, infatti, si votò nel mezzo dell’epidemia di Covid-19.

Instant poll: Fico in vantaggio su Cirielli

Elezioni regionali, gli exit poll: Fico in netto vantaggio su Cirielli

Secondo i primi instant-poll, in Campania è Fico ad essere in netto vantaggio su Cirielli. Il candidato di centro sinistra è dato in una percentuale compresa tra il 53% e il 57%, rispetto al 38/42% del suo avversario. Una forbice dunque compresa tra i 9 ed i 19 punti percentuali. In Puglia è in vantaggio il centrosinistra con Decaro (60,5/64,5%) su Lobuono (33/37%); in Veneto è il candidato di centrodestra ad essere avanti con Stefani (59/63%) su Manildo (30,5/34,5%).