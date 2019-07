Dove vanno gli italiani a Ferragosto, il periodo di vacanze per eccellenza? HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca al mondo di case e appartamenti vacanza, ha realizzato una graduatoria con le top 20 destinazioni più gettonate dagli Italiani, e in 15esima posizione si è piazzata una splendida meta campana: Palinuro.

Dallo studio condotto da HomeToGo, com’era prevedibile, è emersa una netta predilezione degli italiani verso le località di mare per i giorni di Ferragosto. In prima posizione nella top 20 troviamo l’Isola d’Elba, in Toscana, che risulta ancora una volta una delle località di mare più ambite nel nostro paese.

Dalla classifica inoltre si evince una netta preferenza delle località italiane. Sono cinque in tutto le destinazioni straniere che sono rientrate nella Top 20. Tre di queste sono in Spagna: l’isola di Ibiza, che si guadagna il terzo posto, Barcellona (in ottava posizione) e Formentera (in dodicesima posizione). Ci sono anche due destinazioni greche: l’isola di Santorini, in undicesima posizione, Mykonos, al diciassettesimo posto.

Al secondo posto, invece, troviamo ancora una città del sud Italia: Gallipoli, la “perla del Salento”, con i suoi suggestivi paesaggi e la sua ben nota movida. A dirla tutta, ben 4 località all’interno della Top 20 sono situate in Puglia, che si riconferma come la regione più visitata dagli italiani durante le vacanze estive.

All’interno di questa Top 20, possiamo affermare che la località campana di Palinuro si guadagna degnamente la sua 15esima posizione. Con le sue meravigliose spiagge, per le quali è stata recentemente confermata la bandiera blu, questa frazione di Centola dimostra di non avere nulla da invidiare alle mete italiane più ambite, e nemmeno a tante altre splendide località estere.

Tra le regioni più affollate nel periodo di Ferragosto, troviamo ancora la Toscana, con tre località nella Top 20, l’Emilia Romagna e la Sardegna. La Campania, per adesso, resta ferma a una sola destinazione. Ci auguriamo che il progetto di HomeToGo possa contribuire ad attrarre ancora tanti turisti e a valorizzare ulteriormente la nostra regione.