Covid – la terza ondata non sarà legata alla scuola. Sono tanti i virologi e gli esperti che hanno preannunciato una quasi sicura terza ondata di covid, se non si rispetteranno le norme attualmente vigenti.

Scuola e covid – Campania modello da seguire per gli scienziati

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, parlando in Commissione al Senato, ha però voluto specificare che quest’eventuale terza ondata non sarà legata al ritorno a scuola il 7 gennaio, ma agli errori che si potrebbero commettere nei giorni di Natale.

“Io ritengo che non sia corretto sostenere l’ipotesi di una terza ondata collegata alla scuola. La seconda ondata non è stata collegata alla scuola ma probabilmente agli effetti di una estate passata nella non osservanza delle indicazioni date.

Il rischio non deriva tanto dalla riapertura il 7 gennaio dalle scuole ma dai comportamenti non corretti che potrebbero avvenire da oggi e per tutto il periodo delle vacanze natalizie legato alla grande movimentazione delle persone e al desiderio di incontro tra congiunti che può creare rischi“.

Miozzo poi ribadisce come il Cts abbia prestato sempre grande attenzione al tema scolastico, ribadendo che è sempre stato un ambiente protetto dove i rischi sono controllati. Quello che sottolinea l’esperto però, in vista della riapertura delle scuole superiori, è l’esigenza di interventi sui trasporti e sulle aggregazioni pre e post scolastiche:

“Le ore passate a scuola sono ore educative nelle quali gli studenti hanno con i loro docenti conoscenze sul rischio potenziale, non tanto per se stessi, ma per i loro genitori e soprattutto i parenti più fragili“.

Infine Miozzo ha parlato della difficoltà dei ragazzi italiani che sono incappati più volte in aperture e poi in chiusure delle scuole che potrebbero essere problematiche sia per l’apprendimento che per la salute psichica degli stessi. Sull’argomento mascherina durante le ore in classe risponde: “Abbiamo nel Comitato tecnico scientifico due pediatri che sostengono che non ci sono evidenze di danno dall’uso delle mascherine su bambini e ragazzi“.