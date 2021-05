Carla Fracci, il saluto di De Luca: “Talento unico per grazia, eleganza e bellezza”

Carla Fracci: il saluto di Vincenzo De Luca

Una notizia che ha sconvolto il mondo interno quello della morte di Carla Fracci , l’etoile amata in ogni parte del globo non solo per il suo immenso talento, ma anche per la grazia, la gentilezza, il sorriso che non negava mai a nessuno. Con la città di Napoli aveva un legame speciale , tanto che decise di festeggiare i suoi 80 anni con una festa al foyer del Teatro di San Carlo . A salutarla è anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Addio a Carla Fracci, un talento artistico unico, per grazia, eleganza e bellezza. Ha rappresentato l’Italia in tutti i più prestigiosi teatri del mondo. Qualche anno fa le abbiamo reso omaggio al San Carlo di Napoli. La ricordiamo davvero con grande commozione e affetto”.

“Quando penso a Napoli penso a casa”

“Napoli non è mai cambiata – affermò Carla Fracci in occasione dei festeggiamenti – anzi forse è solo cresciuta. Quando penso a questa città e al suo grande teatro penso alla grande capacità di dare emozioni e di essere riconoscente per quelle provate, in uno scambio alla pari. Un rapporto che si chiama amore. Se penso a Napoli, penso a casa”.