Il grande cuore del Sud: la MarinoBus fa viaggiare gratis i profughi ucraini

Viaggi gratis per le profughe e i profughi ucraini sulle tratte percorse da MarinoBus, compagnia nata in Basilicata ma che oggi ha sede legale e operativa ad Altamura, in provincia di Bari. Un gesto piccolo e al tempo stesso enorme, perché dimostra che ognuno di noi può contribuire a proprio modo ad aiutare le migliaia di persone che da giorni stanno vivendo una tragedia e si trovano ad affrontare la perdita dei cari.

“C’è un momento in cui occorre fare di più – ha scritto MarinoBus nell’annuncio dato attraverso Facebook –E il momento è arrivato. Tutte le profughe e i profughi dalle zone del conflitto in Ucraina hanno la possibilità di viaggiare gratuitamente sulle tratte MARINOBUS in Italia. Per informazioni e per richiedere un trasferimento sarà necessario contattare SEMPRE il nostro Servizio Clienti al +39 0803112335. Le linee esercitate giornalmente da MarinoBus collegano le principali località del Nord Italia e per il Centro e Sud Italia quasi 200 località in Puglia e Basilicata e le principali località di Campania e Calabria. Lo staff e tutti i passeggeri MarinoBus saranno pronti ad aiutare i compagni di viaggio provenienti dalle zone di guerra in caso di necessità”.

La storia della MarinoBus

La MarinoBus nasce nel 1957 ad Irsina (Matera) da un’intuizione del fondatore Michele Marino, allo scopo di assolvere alle esigenze di trasporto nel territorio lucano e pugliese, oltre che al noleggio da rimessa di autobus e auto. Successivamente la famiglia si trasferisce ad Altamura, posizione strategica del territorio dell’Alta Murgia pugliese, dove attualmente ha la sua sede operativa, legale e gestionale.

Oggi la gestione della MarinoBus continua con il figlio Gerardo e sua moglie Loredana, che hanno ampiamente esteso l’attività nelle principali città lucane e pugliesi non trascurando le grandi località del centro e nord Italia e dell’estero. Attiva da 60 anni nel settore del trasporto su gomma, la società MarinoBus si attesta oggi come realtà di riferimento a livello nazionale.

Nei suoi 60 anni di storia, l’azienda è cresciuta costantemente nei servizi, nella qualità e nelle risorse umane. Grazie al nuovo impulso nella gestione, la MarinoBus, è costantemente orientata all’alta qualità del servizio in linea con i migliori standard internazionali. Nell’ultimo periodo la scelta aziendale è quella di promuovere il concetto di viaggiare con qualità, riassumendo nel claim VIAGGIARE ITALIANO CONVIENE tutti i valori di attenzione al passeggero e al servizio che le hanno permesso di crescere in questi anni.