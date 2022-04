Ha aperto questa mattina Healthy Color a Napoli, il fast food salutare di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna. Si tratta di un locale dove è possibile mangiare cibo “veloce”, come quello di famose catene di fast food, ma che non fa male alla salute. Si trova in Corso Umberto I, 128, in corrispondenza di Piazza Nicola Amore. All’inaugurazione delle ore 12 c’erano tantissime persone e la fila era lunga diversi metri, com’è possibile vedere dalle storie pubblicate sul profilo Instagram dedicato.

Healthy Color Napoli, il ristorante più grande della catena

I tre fondatori hanno un legame particolare con la città di Napoli, a cominciare da Andrea Petagna che è un calciatore azzurro e lo stilista Marcelo Burlon, il quale ha disegnato e firmato una divisa del Calcio Napoli. Il ristorante Healthy Color di Napoli è il più grande della catena, coloratissimo, dove si potranno mangiare pietanze come: poke, wok, tartare, insalate, edamame ed i burger di Beyond Meat, ossia hambuger 100% vegetali con consistenza e gusto molto simili alla vera carne. Un prodotto idoneo all’alimentazione vegetariana o vegana, ma anche un’alternativa per chi vuole provare qualcosa di diverso.