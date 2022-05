Napoli – Psicologo gratis per le donne ed i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina ed accolti in Campania. Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la mozione Pellegrino in sostegno di quei rifugiati che stanno raggiungendo la nostra Regione, con inevitabili e gravi traumi psicologici che non possono essere sottovalutati nell’ambito dell’accoglienza messa in atto dalle Istituzioni. La mozione è stata sottoscritta da Bruna Fiola, Presidente della Commissione Cultura e dalle Vice Presidenti del Consiglio Regionale Loredana Raia e Valeria Ciarambino.

LEGGI ANCHE – Psicologo di base in Campania, via libera della Corte Costituzionale: consulti gratis per i cittadini

Psicologo gratis ai rifugiati della guerra in Ucraina: il contenuto della mozione

Alle iniziative già poste in essere dalla Regione Campania nei confronti dei rifugiati provenienti dalla zone devastate da conflitti bellici, la mozione impegna la Giunta a prevedere inoltre:

– sostegno psicologico a coloro che, in fuga dalla guerra, stanno trovando accoglienza nei Comuni della Campania;

– l’affiancamento del personale sanitario ad interpreti in modo che, attraverso la mediazione linguistica, si possa ottimizzare e rendere più efficace e duraturo l’intervento di sostegno psicologico;

– l’istituzione di un Tavolo di confronto con il Consolato Ucraino in Napoli, Prefettura e Protezione Civile Regionale al fine di concordare le azioni più opportune per sostenere e facilitare una migliore integrazione sociale dei rifugiati;

– sensibilizzare le ASL, Distretti Socio-Assistenziali, i Comuni e le associazioni di volontariato, affinché possano attivare ulteriori progetti di sostegno e di assistenza psicologica;

– sensibilizzare il mondo della società civile al fine di garantire una integrazione socio-pedagogica in particolare dei bambini. Lo ha reso noto il Consigliere Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.