Capri, lo scontrino “pazzo” divide il web: 78 euro per la colazione

Settantotto euro per una colazione a Capri. È lo scontrino mostrato da un utente di TikTok, dal quale si evince che sono stati acquistati 3 cornetti al cioccolato (15 euro), 3 caffè (7 euro), due latte macchiato (18 euro), un cappuccino (9 euro), due cornetti vuoti (10 euro) e un cornetto alla crema (5 euro).

78 euro per la colazione a Capri: lo scontrino divide il web

Un conto quindi da 13 euro a persona per una colazione normalissima, un prezzo certamente molto più alto della media. C’è da dire che l’isola di Capri è notoriamente cara e frequentata da persone che possono spendere migliaia di euro al giorno senza alcuna difficoltà, al contrario. D’altra parte, nonostante il costo esose siamo comunque ben lontani dai 24 euro per due caffè al banco a Venezia, o per gli oltre 400 euro per due piatti di spaghetti a Roma.

La questione dei conti “esagerati” è un tema che emerge con regolarità in tutte le città e località più prestigiose d’Italia. È giusto lamentarsi di prezzi spropositati, quando non vengono resi adeguatamente noti nei menù. Se i prezzi non vengono mostrati in anticipo al cliente è bene fermarsi e chiedere quali siano i prezzi al personale. A volte è complicato, in vacanza, non lasciarsi trasportare dalla felicità e dal relax del momento, ma per evitare brutte sorprese è sempre buona regola cercare di conoscere in anticipo qual è la somma che ci si appresta a spendere.