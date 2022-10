Acquistare farmaci online in totale sicurezza: perché scegliere Astonfarma

Con l’evoluzione delle tecnologie, si afferma sempre più l’abitudine di acquistare farmaci online, una pratica che consente al consumatore di ricevere direttamente l’ordine a domicilio, evitando di recarsi nei negozi fisici. Il settore sanitario, tuttavia, impone più di ogni altro la necessità di servirsi di portali affidabili, che consentano all’utente di effettuare i propri ordini in tutta sicurezza: Astonfarma è uno degli e-commerce maggiormente raccomandati per la vendita online di farmaci ed articoli sanitari.

Farmaci online: cosa acquistare su Astonfarma

Astonfarma nasce come spazio dedicato alla salute, alla cura e al benessere, dove la professionalità del team, la relazione con il cliente e il raggiungimento dei risultati prefissati si fondono in un progetto unico. Il portale offre un’ampia gamma di farmaci da banco, dispositivi medici, integratori alimentari, prodotti per il benessere e l’igiene della persona oltre che per bambini e neonati. Ricca anche la sezione dedicata all’omeopatia ed erboristeria, così come quella riservata agli animali.

Per ogni prodotto è presente una dettagliata scheda di descrizione, corredata dalle recensioni di coloro che ne hanno già testato l’efficacia. L’utente può usufruire di diverse modalità di pagamento sicure, di un servizio clienti dedicato e di speciali promozioni.

Perché affidarsi ad Astonfarma

Prima di acquistare un farmaco o qualsiasi altro articolo sanitario online, bisogna innanzitutto avviare un’attenta selezione degli e-shop disponibili, assicurandosi che il sito prescelto corrisponda ai criteri di sicurezza ed affidabilità. Ciò risulta necessario per evitare transazioni su piattaforme non autorizzate, rischiando di provocare effetti dannosi per l’incolumità degli acquirenti.

Il primo elemento che consente di differenziare i migliori siti da quelli poco raccomandati è la presenza del bollino del Ministero della Salute. Quest’ultimo, visibile su Astonfarma, indica che il portale in questione è legale in quanto autorizzato al commercio elettronico di medicinali.

L’azienda, come tutte le farmacie online, è abilitata a vendere esclusivamente farmaci da banco. Bisogna, dunque, diffidare da tutti gli altri store elettronici che propongono l’acquisto di farmaci per i quali occorrerebbe la ricetta medica.

Esistono, inoltre, portali che offrono prodotti (come alcuni integratori) che non potrebbero essere commercializzati online o siti che pubblicizzano soluzioni innovative e apparentemente “miracolose” ma che, in sostanza, potrebbero rivelarsi rischiose, o addirittura nocive, per la salute.

Astonfarma guida il cliente verso scelte consapevoli e orientate ai suoi bisogni, mettendo a disposizione un servizio di assistenza dedicata, consultabile in ogni fase dell’acquisto, gestito da un team di professionisti.