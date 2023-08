Nuove assunzioni a Napoli, si cerca personale in asili nido e scuola dell’infanzia: le info

Il Comune di Napoli ha emanato un avviso pubblico (consultabile sul sito ufficiale) per la formazione di due elenchi di personale educativo per incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, relativo ai profili di Istruttore Socio Educativo negli asili nido e Maestra/o nella scuola dell’infanzia su sostegno.

Napoli, bando per nuove assunzioni negli asili nido e nella scuola dell’infanzia: tutte le informazioni utili

I candidati che intendono partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale ) – CIE (Carta di Identità elettronica) – TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), a pena di esclusione, compilando lo specifico modulo on line.

Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. I termini di presentazione delle domande scadranno alle ore 12:00 del 22 agosto 2023. La trasmissione della domanda è comprovata da apposita certificazione elettronica rilasciata dal sistema.

Assunzioni a tempo determinato negli asili nido e nella scuola dell’infanzia a Napoli, le motivazioni del bando

Il programma di assunzioni a tempo indeterminato previsto non consentirà di coprire nell’immediato tutte le esigenze emerse a seguito del completamento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 per i profili di istruttore socio-educativo per lo svolgimento della funzione di educatore ai nidi d’infanzia e maestra/o al sostegno nella scuola all’infanzia comunale. Pertanto nel Piano triennale del fabbisogno del personale vengono indicate anche le assunzioni a tempo determinato necessarie, con particolare attenzione al settore scolastico ed educativo, per il quale la previsione di assunzioni a tempo determinato è concepita nell’ottica del mantenimento degli standard del servizio offerto, in attesa del potenziamento del contingente programmato di assunzioni a tempo indeterminato.

In vista del nuovo anno scolastico, appare estremamente urgente reclutare il personale che sarà necessario per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici per gli Asili Nido e per le Scuole dell’Infanzia comunali in particolare in riferimento ai profili sopra indicati, in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa per l’accesso al profilo richiesto.