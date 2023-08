VIDEO/ Modella di OnlyFans spara a zero sulla sua vacanza caprese: “È stato un incubo”

Mikaela Testa, modella australiana di 23 anni divenuta famosa dopo aver aperto il proprio profilo OnlyFans, ha pubblicato sui propri canali social un video denigratorio nei confronti dell’Italia che è diventato velocemente virale sul web, scatenando le reazioni contrastanti degli utenti. Mikaela ha raccontato la propria vacanza nel bel paese, dove nell’ambito di un giro dell’Europa durato tre mesi si è fermata qualche giorno per godere delle sue bellezze. Tra le varie tappe c’è anche Capri, l’isola più famosa del golfo di Napoli, meta di milioni di turisti ogni anno.

Mikaela Testa, modella di OnlyFans, critica aspramente l’Italia e l’Isola di Capri

Ed è proprio qui che per la giovane influencer si sono verificate le situazioni più imbarazzani, che l’hanno spinta a pubblicare il controverso video: “Siete tristi perché vorreste viaggiare in Europa, ma non potete farlo? Nessuna paura: è un’esperienza sopravvalutata. Per me è stato un incubo. Ho girato tutta l’Europa quest’estate in compagnia dei miei amici, ma quanto visto in Italia è stato davvero orribile: stavo inciampando in un gatto morto, per raggiungere un posto devi camminare per ore e il caldo è davvero insopportabile. Un incubo”.

“Ho sempre sentito dire che viaggiare in Europa è la cosa più bella che un australiano possa fare. Tutti fanno sembrare questi posti meravigliosi, ma non è così. Nessuno parla mai delle cose negative ed è giusto che io lo faccia per mettervi in guardia. Stiamo odiando questi luoghi e arrivi a un punto in cui tutto ti sembra orribile”. Eppure, a vedere le foto pubblicate, non sembra che la vacanza sia andata così male.