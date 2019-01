Carnevale a Gaeta 2019: sfilate di carri allegorici e spettacoli

Manca poco più di un mese a Carnevale e alcune città si stanno apprestando a preparare gli eventi e gli spettacoli che si terranno in quel periodo. Una su tutte è Gaeta. Difatti la città del basso Lazio, con la sua nuova edizione è pronta ad accogliere le numerose orde di turisti.

Il Carnevale di Gaeta 2019 è un evento da non perdere. Anno dopo anno quest’evento va sempre più ad ingrandirsi. Per questa nuova edizione sono previste tre date: domenica 24 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo 2019.

Per i tanti che accorreranno in questi tre giorni sono previsti: sfilate di maschere, aree per bambini, vari spettacoli e soprattutto gli imponenti carri allegorici. Proprio quest’ultimi sono l’attrazione più amata da grandi e piccini.

I carri allegorici, fatti di carta pesta, partiranno da Villa delle Sirene e sfileranno su Lungomare Caboto circuito pedonale (Fontana S. Francesco – Poste) in Piazza XIX Maggio.

L’auspicio, espresso dalla squadra che è già al lavoro per l’edizione 2019, è quello di far acquistare al Carnevale di Gaeta una dimensione tale da diventare punto di riferimento per tutto il comprensorio ed oltre.

RIEPILOGATIVO EVENTO CARNEVALE A GAETA 2019

QUANDO: domenica 24 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo 2019

DOVE: Gaeta

