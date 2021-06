Gli alberghi della penisola sorrentina sono covid free: “Incentivo per i turisti”

La Campania e la penisola sorrentina ripartono dal turismo e dalle vaccinazioni anti covid. Sono più di 6mila i residenti della zona, tra i quali circadelle imprese alberghiere locali, alle quali è stata somministrataall’interno dell’ hub allestito da Federalberghi Penisola Sorrentina in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud.

Il lavoro svolto nei quattro box vaccinali allestiti all’interno della sala conferenze dell’hotel Vesuvio ha dato impulso alla campagna di immunizzazione nella zona turistica e messo in sicurezza il personale delle strutture ricettive che così si prepara ad accogliere gli ospiti in completa sicurezza.

“Abbiamo centrato il nostro duplice obiettivo – sottolinea Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina – Aver immunizzato la totalità del personale delle strutture alberghiere aderenti alla nostra associazione consentirà a dipendenti e collaboratori di lavorare tranquillamente, ma rappresenta anche un incentivo per i turisti che ora possono prenotare il loro soggiorno in penisola dove troveranno alberghi sicuro e attrezzati per affrontare eventuali emergenze.

Soprattutto, però, Federalberghi ha offerto a migliaia di persone che non lavorano nelle strutture aderenti di essere vaccinate dal Covid, contribuendo così a velocizzare la campagna di immunizzazione in tutta la penisola sorrentina“.

La stagione turistica, anche se in live ritardo, può dunque ripartire in sicurezza, le strutture alberghiere della zona sono covid free.