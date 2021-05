Open Festival Ercolano, visite guidate e spettacoli circensi: il programma

Ercolano riapre le sue porte all’arte, alla musica e allo spettacolo dal vivo accogliendo,la III edizione di

La rassegna, ideata da La Bazzarra e organizzata dal Comune di Ercolano, con la direzione artistica di Gigi Di Luca e cofinanziata dalla Regione Campania (Poc Campania 2014 – 2020), si terrà nei luoghi simbolo della città vesuviana come il Parco Urbano del Miglio d’Oro, Villa Campolieto e il parco “Amedeo Maiuri” presso gli Scavi archeologici.

La valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città, insieme alla condivisione degli spazi pubblici, è al centro di questo progetto che ospiterà le esibizioni di Teresa De Sio, Antonio Onorato, Tony Esposito, Compagnia Piccolo Nuovo Teatro, Synaulia, Titti Nuzzolese, Luna Janara. E ancora, performance di body painting a cura di Weronique Art e Mariateresa D’Avino, un laboratorio di arte circense a cura di CircoBus, visite guidate al centro storico e alla Basilica di Pugliano, l’escursione naturalistica alla Valle dell’Inferno (Vesuvio), spettacoli con trampoli, fuochi ed effetti pirotecnici.

«Aprirsi è innanzitutto un esercizio della mente, di volontà, di determinazione e di resistenza alle chiusure mentali, alle paure e ai pregiudizi. Open Festival, con la sua apertura verso la bellezza e l’arte, si insedia per la prima volta a Ercolano con un week end pieno di proposte multidisciplinari. Concerti, teatro, spettacoli per famiglie, suoni e danze dell’antica Roma e del Vesuvio. Percorsi e incontri necessari per ri-aprire luoghi storici a spettacoli dal vivo», sottolinea l’ideatore e direttore artistico Gigi Di Luca.

«Open Festival rappresenta il modo migliore per ripartire. Tre giorni per scoprire o riscoprire Ercolano attraverso la musica, l’arte e la cultura, in location all’aperto in tutta sicurezza, per garantire la tutela della salute degli artisti e degli spettatori. Un modo per ritornare a stare insieme, ripartendo dalla nostra straordinaria bellezza» dichiara il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

Dopo il successo delle due precedenti edizioni che si sono svolte a Torre del Greco, Open Festival approda quest’anno nella città fondata secondo la leggenda da Ercole nel 1243 a.C. e distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 (patrimonio dell’umanità UNESCO).

Partendo dal bisogno collettivo di riappropriazione dei luoghi simbolo di Ercolano per destinarli a spazi per la cultura, soprattutto in questo periodo storico di chiusure, distanziamento sociale e restrizioni, il festival presenta un programma per tutte le fasce di età, a ingresso gratuito e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente.

Il cartellone di Open Festival 2021:

Venerdì 11 Giugno

_Ore 18.00 Visita guidata alla Basilica di Pugliano e al Centro Storico

_Ore 18.30 Parco Urbano del Miglio d’Oro

CircoBus – piccolo laboratorio di circo

_Ore 21.00 Parco Urbano del Miglio d’Oro

Compagnia Piccolo Nuovo Teatro – “Zoe il principio della Vita “

Spettacolo con trampoli fuoco ed effetti pirotecnici

Sabato 12 Giugno

_Ore 18.00 Parco archeologico di Ercolano

Synaulia – Suoni musiche e danze dell’antichità

Luna Janara – Suoni e canti del Vesuvio

_Ore 21.00 Parco Urbano del Miglio d’Oro

Antonio Onorato New Quartet featuring Tony Esposito in concerto

Domenica 13 Giugno

_Ore 10.00 Escursione naturalistica alla Valle dell’Inferno – Parco Nazionale del Vesuvio

_Ore 19.00 Villa Campolieto

Settecento Frivolezze – Regine Sorelle con Titti Nuzzolese

_Ore 21.00 Parco Urbano del Miglio D’Oro

Teresa De Sio – concerto “Puro Desiderio”

La Montagna di Pezza -Installazione artistica e body painting

Programma completo su

Fb – Instagram Open Festival Ercolano nei luoghi e nell’arte

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili

Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

info: – 3299126146 – 0817881375 – openfestivalercolano@gmail.com