Ercolano – Un altro terribile epilogo per l’ennesimo ‘migliore amico dell’uomo’. Trovato da due cittadini il corpo senza vita di un cane randagio. Il ritrovamento è avvenuto in un terreno incolto di Ercolano, in via della Barcaiola. Ad uccidere la povera vittima sono stati colpi di pistola, sparati nella serata di ieri.

Il ritrovamento del cane morto ad Ercolano

Come riferito da Cronache della Campania, I due cittadini del posto, impegnati nel volontariato, precedentemente all’episodio, cercavano di prendersi cura dell’animale. Ieri sera, invece, la macabra scoperta del corpo senza vita del cane, morto a causa di ferite da arma da fuoco.

Sul posto del ritrovamento sono presenti anche i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 Sud di Portici per l’autopsia del cane randagio. Attualmente sono ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri, i quali cercano di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.