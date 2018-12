Weekend dell’Immacolata: 21 eventi imperdibili a Napoli e dintorni

Arriva il weekend che apre ufficialmente le porte al Natale. Una delle feste più sentite che fanno da apertura delle festività natalizie è proprio l’Immacolata. Tanti eventi sono in programma a Napoli e non solo!

Notte Bianca a Caserta, 8 dicembre.

Vari spettacoli si terranno presso le principali piazze della città: Piazza Vanvitelli, Piazza Duomo, Piazza Margherita, Piazza Correra, Corso Triste, Piazza Marconi e Piazza Ruggero. L’organizzazione, quest’anno, ha preferito puntare su gruppi giovani ed emergenti, ma non mancano grandi nomi: su tutti quello di Tony Tammaro,

La Notte dei Filosofi, dal 5 al 7 dicembre.

L’evento, che si terrà al Maschio Angioino, è stato pensato per permettere a tutti di entrare a stretto contatto con la filosofia e per dedicare un po’ di tempo alla riflessione sul mondo e sull’essere umano, proprio come fanno i filosofi.

Le migliore fotografie al mondo esposte a Napoli, dal 24 novembre al 16 dicembre.

Il Pan – Palazzo delle arti di Napoli ospiterà la mostra internazionale World Press Photo 2018. Si tratta di una mostra esclusiva che comprende alcuni fra gli scatti migliori al mondo, immagini che siamo abituati a vedere su giornali e riviste per rappresentare piccoli e grandi pezzi di vita e di mondo.

Notte Bianca al Rione Sanità, 8 dicembre.

La Notte Bianca torna al Rione Sanità. Come di consueto, il quartiere sarà interamente pedonalizzato, ma soprattutto sarà animato con musica, spettacoli e tante bancarelle dove sarà possibile degustare dell’ottimo cibo.

Auchan a Pompei: gli eventi natalizi, dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

In occasione della festa più attesa e amata, il Centro Commerciale Auchan Pompei regala ai propri visitatori una miriade di appuntamenti speciali che animeranno la Galleria per tutto il mese di dicembre e la prima settimana di gennaio.

Le anime pezzentelle in mostra a Napoli, dal 1° dicembre 2018 al 17 gennaio 2019.

Le anime pezzentelle, ovvero delle statuine di terracotta che arricchivano le edicole votive della città, saranno oggetto di una mostra unica e speciale all’interno della Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco in via dei Tribunali.

Tombola vajassa a Napoli, 8, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e gran finale il 5 gennaio.

Rivivremo la più verace atmosfera dei vicoli dei Quartieri di Napoli con Nanà, originalissimo femminiello napoletano che racconterà storie e situazioni tali da coinvolgere i partecipanti nella più verace atmosfera della tombola.

Natale alla Reggia di Carditello, dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Il Natale è pronto ad invadere con la sua atmosfera festiva anche il Real Sito di Carditello. Il ricco calendario terrà conto delle esigenze e dei gusti delle famiglie, ma anche di chi è appassionato di musica, arte e cultura.

Festival delle Scale a Napoli, dall’8 al 30 dicembre.

Torna l’iniziativa che punta a valorizzare le tante scale pubbliche di Napoli. La manifestazione prevede tantissimi eventi, anche musicali, visite, passeggiate e trekking, per visitare i 200 percorsi pedonali naturali della città.

Rampe, ponti, trafori, scalini, luoghi spesso dimenticati, nati per raggiungere le colline, oppure per fare da alvei di antichi corsi d’acqua.

Mostra sui De Filippo, dal 28 ottobre 2018 al 24 marzo 2019.

A Castel dell’Ovo una mostra renderà omaggio a una famiglia di attori, registi e artisti che ha reso Napoli famosa in tutto il mondo e che ha aperto la strada a un teatro che ha saputo raccontare come nessun altro le tradizioni, le problematiche e il modo di intendere la vita alle falde del Vesuvio.

Brikmania a Napoli, dal 13 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019.

A Palazzo Fondi è possibile ammirare una mostra tutta dedicata ai mattoncini colorati. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli ma anche per gli adulti.

Natale al Castello di Lettere, dal 10 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.

La manifestazione si svolgerà nello splendido Parco Archeologico del Castello di Lettere. Sarà allestito un tradizionale Mercatino di Natale. Ci saranno: chioschetti mobili nelle quali hobbisti, artigiani, maestri dell’Arte del Presepe Napoletano, produttori e aziende agricole, presenteranno e proporranno le loro creazioni e i loro prodotti. Non mancheranno gli itinerari di Food con piatti e dolci tipici del territorio e della tradizione Natalizia.

Valle del Natale a Torre del Greco, dal 24 novembre al 25 dicembre.

Un villaggio completamente nuovo. Anche i laboratori e le ambientazioni saranno completamente rinnovati, assieme ad una nuova area di 10.000mq costruita intorno ai mercatini natalizi. Diverse sono le attività proposte: laboratori, spettacoli, visita del parco, mercatini, attrazioni e, infine, la stanza di Babbo Natale.

Mercatini a Pietrarsa, dal 2 al 21 dicembre.

Nello splendido scenario museale di Pietrarsa ci sarà tanto intrattenimento per i più piccoli, oltre a spettacoli e musical per ogni serata, parate ed una gustosissima area food.

Natale a Stabia, dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Castellammare di Stabia si prepara ad un mese di eventi super per festeggiare questo Natale. Concerti, spettacoli, animazione e molto altro vi aspettano!

Fiera di San Gregorio Armeno, fino a gennaio 2019.

Come ogni anno la “strada dei presepi” e non solo si terrà la Fiera natalizia, dedicata quest’anno all’armonia dei popoli nel mondo.

Santa Claus Village a Salerno, dall’1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Il Villaggio Natalizio salernitano è pronto ad allietare i suoi visitatori con i consueti mercatini di Natale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, letterine a Babbo Natale, giostre e tante altre sorprese. Immancabili saranno le casette di legno decorate e illuminate a festa che saranno ricolme di oggetti artigianali e bellissimi.

Natale d’Incanto a Tufino, dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

A piazza Gragnano sarà allestito uno splendido mercatino, con tanti stand e chioschetti, dove artigiani locali e produttori vari presenteranno al pubblico le loro invenzioni. Ci saranno ovviamente anche spazi dedicati alla gastronomia del territorio, con piatti e dolci della tradizione natalizia.

Mercatini di Natale a Bacoli, dal 24 novembre al 23 dicembre.

Anche il comune di Bacoli ha dato il via al suo Natale con mercatini, animazione, cibo e tanto altro!

Luci d’Artista a Salerno, dal 9 novembre 2018 al 1 dicembre 2019.

Salerno è tornata ad illuminarsi con le spettacolari luci colorate. C’è inoltre una card valida tutto l’anno con cui si potranno ottenere sconti godere delle bellezze della città.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola, dal 9 novembre al 9 dicembre.

Tra le splendide mura del Castello medievale di Limatola, in provincia di Benevento, ci saranno oltre 100 stand espositivi provenienti da diverse parti d’Italia che offriranno tanti oggetti di artigianato, tipicità gastronomiche locali, addobbi e oggetti Natalizi.