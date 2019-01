Weekend della Befana a Napoli e dintorni: 13 eventi golosi

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte , così recita la famosa filastrocca dedicata alla festa più dolce dell’anno, per l’occasione tanti sono gli eventi a Napoli e dintorni. Un weekend pieni di dolcetti e golosità per tutte le età.

Scavi di Ercolano gratis con bevande e dolcetti per tutti, 6 gennaio 2019.

In occasione dell’apertura gratuita degli scavi per la prima domenica del mese, che quest’anno coincide con la festività della Befana, i volontari della Pro Loco distribuiranno bevande calde e dolcetti a tutti i visitatori.

La Befana al Museo di Pietrarsa, 5 gennaio 2019.

A partire dalle 11 del mattino, i bambini potranno entrare in un mondo magico allestito appositamente nel sito museale per l’evento. Il tema sarà quello di Mary Poppins, la tata più amata al mondo tornata da poco nelle sale cinematografiche con il nuovo film della Disney. Nel museo verrà portata una calza della befana da record: 50 metri.

Festa della Befana a Città della Scienza, 6 gennaio 2019.

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, la Città della Scienza regalerà tanto divertimento ed attività per i più piccoli. Si terranno tante attività in tutte le aree espositive del Science Centre e la Galleria Spazio Eventi. Per l’occasione, tutti i bambini fino ai 12 anni di età potranno entrare gratuitamente.

Notte Bianca e Festa della Befana al Centro Commerciale Neapolis, 5 gennaio 2019.

I visitatori della Galleria potranno dedicarsi allo shopping in tutta tranquillità con i negozi aperti fino alle 23. La Notte Bianca regalerà sorrisi anche ai bambini con lo spettacolo della Strega Varana alle 20.30. La protagonista della Melevisione presenterà la serata con racconti, giochi, musica, foto e autografi.

Una grande festa che anticiperà la vera e propria Befana di domenica 6 gennaio. Dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20, la Galleria si animerà con giochi, babydance, sculture di palloncini e tantissime altre sorprese da scoprire.

Al Mann il fascino della Cina, dal 14 dicembre 2018 all’11 marzo 2019.

Al Museo Archeologico di Napoli arriva il fascino della Cina. Un popolo misterioso dedito al culto del sole e a riti sciamanici che visse 4000 anni fa nelle valli del Fiume azzurro. La scoperta della sua civiltà, nel secolo scorso, ha riscritto la storia della Cina antica portando alla luce capolavori intrisi di spiritualità.

Museo di Capodimonte, dal 21 dicembre 2018 al 15 maggio 2019.

Dai depositi del Museo di Capodimonte sono state rispolverate diverse opere che saranno tutte raggruppate in un’unica mostra.

SplendOri, i gioielli di Ercolano in mostra, dal 20 dicembre 2018 al 30 settembre 2019.

Parte SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano la prima mostra del Parco Archeologico di Ercolano all’interno dell’Antiquarium, anche questo per la prima volta aperto alla fruizione del pubblico.

Metro Art – visite guidate, dall’8 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019.

È ricco e articolato il calendario delle iniziative METRO ART. Tra le novità di quest’anno METRO ART #FOCUS_EXHIBITION, la nuova proposta culturale dell’Azienda Napoletana Mobilità, curata da Maria Corbi e Marco Izzolino che ripresenta agli appassionati le opere della collezione dopo un approfondito lavoro di ricerca.

Mercatini di Natale in Campania, dal 6 novembre 2018 al 31 gennaio 2019.

Mercatini, fiere di Natale e villaggi di Babbo Natale ci attendono per trascorrere alla grande le festività più belle dell’anno.

Auchan a Pompei: gli eventi natalizi, dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

In occasione della festa più attesa e amata, il Centro Commerciale Auchan Pompei regala ai propri visitatori una miriade di appuntamenti speciali che animeranno la Galleria per tutto il mese di dicembre e la prima settimana di gennaio.

Le anime pezzentelle in mostra a Napoli, dal 1° dicembre 2018 al 17 gennaio 2019.

Le anime pezzentelle, ovvero delle statuine di terracotta che arricchivano le edicole votive della città, saranno oggetto di una mostra unica e speciale all’interno della Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco in via dei Tribunali.

Mostra sui De Filippo, dal 28 ottobre 2018 al 24 marzo 2019.

A Castel dell’Ovo una mostra renderà omaggio a una famiglia di attori, registi e artisti che ha reso Napoli famosa in tutto il mondo e che ha aperto la strada a un teatro che ha saputo raccontare come nessun altro le tradizioni, le problematiche e il modo di intendere la vita alle falde del Vesuvio.

Brikmania a Napoli, dal 13 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019.

A Palazzo Fondi è possibile ammirare una mostra tutta dedicata ai mattoncini colorati. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli ma anche per gli adulti.